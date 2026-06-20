از کمک به شبکه سراسری تا مواجهه با خاموشی؛ روایت فجر انرژی
قطع برق شرکت فجر انرژی خلیج فارس توسط وزارت نیرو، صرفاً یک اختلال فنی در یک مجتمع صنعتی نیست؛ بلکه رخدادی است که اهمیت تأمین پایدار انرژی برای صنایع راهبردی کشور را بار دیگر یادآوری میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فجر انرژی خلیج فارس، این شرکت طی سالهای گذشته، علاوه بر ایفای نقش حیاتی خود در تأمین انرژی و یوتیلیتی صنایع پتروشیمی منطقه، در چارچوب مسئولیت اجتماعی و ملی خود، در روزهای اوج مصرف برق نیز به یاری شبکه سراسری شتافته است. حاصل این همکاری، تأمین حدود ۱۰ میلیارد کیلوواتساعت برق در هفت تابستان گذشته بوده؛ ظرفیتی که برای کمک به پایداری شبکه برق کشور و عبور از روزهای سخت مصرف در اختیار دولت و مردم قرار گرفته است.
امروز اما شرایط متفاوت است. فجر انرژی خلیج فارس در حالی در مسیر بازسازی و احیای ظرفیتهای خود پس از حمله دشمنان ایران قرار دارد که قطع برق ناشی از شبکه بالادستی، فعالیت این مجموعه را با اختلال مواجه کرده است. در چنین شرایطی، انتظار میرود تأمین برق پایدار برای مجموعهای که نقشی راهبردی در پشتیبانی از صنعت پتروشیمی کشور دارد، با حساسیت و اولویت بیشتری دنبال شود.
این موضوع پرسشی جدی را پیش روی متولیان صنعت برق قرار میدهد: برنامه تضمین پایداری برق صنایع راهبردی کشور چیست؟
واقعیت آن است که صنعت پتروشیمی تنها یک بخش تولیدی نیست؛ یکی از مهمترین شریانهای اقتصاد ملی، تأمینکننده ارز کشور و پیشران توسعه صنعتی محسوب میشود. هرگونه اختلال در تأمین انرژی این صنعت، آثار آن را فراتر از محدوده یک مجتمع یا یک منطقه صنعتی، در زنجیره تولید و اقتصاد کشور نمایان خواهد کرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که تأمین برق پایدار صنایع حیاتی، بهویژه در مناطق راهبردی کشور، بهعنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد. انتظار میرود دستگاههای مسئول ضمن تبیین دلایل این رخداد، راهکارها و برنامههای عملیاتی خود را برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی و تضمین استمرار تولید در صنایع راهبردی کشور بهصورت شفاف اعلام کنند.
تولید پایدار، نیازمند انرژی پایدار است؛ اصلی که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.