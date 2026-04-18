به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند که در مرحله کنونی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس عملیات ابتدایی و اولیه واحدهای آسیب‌دیده را با استفاده از نیروهای داخلی و موجود خود انجام می‌دهد و کارهای تعمیراتی نیز اتمام یافته است.

بنابراین، برنامه‌ای برای دعوت یا به‌کارگیری نیروهای خارج از مجموعه شرکت در دستور کار نیست.

بدیهی است در صورت نیاز به نیروی انسانی اضافی، اقدامات لازم تنها از طریق مسیرها و مجاری قانونی انجام خواهد شد.

روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

۲۹ فروردین ۱۴۰۵

