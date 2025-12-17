کلنگ احداث دبستان ۱۲ کلاسه پتروشیمی بوعلی سینا در بندر امام خمینی(ره) به زمین زده شد
آیین کلنگزنی دبستان ۱۲ کلاسه پتروشیمی بوعلی سینا در راستای تقویت زیرساختهای آموزشی و مسئولیتهای اجتماعی، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان بندر ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، آیین کلنگزنی دبستان ۱۲ کلاسه پتروشیمی بوعلی سینا صبح امروز در شهر بندر امام خمینی(ره) و در چارچوب برنامههای مسئولیت اجتماعی شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.
این پروژه با هدف ایجاد فضای آموزشی استاندارد، ارتقای سطح خدمات عمومی و پاسخ به نیازهای آموزشی منطقه آغاز میشود.
در این مراسم فرماندار شهرستان بندر ماهشهر، امام جمعه بندر امام خمینی(ره)، مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و جمعی از مسئولان اجرایی و شهری حضور داشتند.
پروژه دبستان جدید با مشارکت شرکت پتروشیمی بوعلی سینا تأمین و اجرا میشود و قرار است به عنوان فضایی مجهز و مناسب برای دانشآموزان بندر امام خمینی(ره) مورد بهرهبرداری قرار گیرد. به گفته مسئولان حاضر، ایجاد چنین فضاهای آموزشی نقش مهمی در افزایش کیفیت آموزش و توسعه اجتماعی منطقه خواهد داشت.
در جریان این آیین همچنین بخشی از فعالیتهای اخیر صنعت پتروشیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی مرور شد؛ اقداماتی از جمله احداث مدرسه توانبخشی، مشارکت در بازسازی مصلای نماز جمعه بندر امام خمینی(ره)، بهسازی سیستم خنککننده بیمارستان نوید، تأمین تجهیزات درمانی و حمایت از مراکز درمانی در شرایط بحرانی که طی ماههای گذشته انجام شده است.
بر اساس برنامههای اعلامشده، در سال ۱۴۰۴ مجموعهای از پروژههای عمرانی آموزشی، خدماتی و اجتماعی در منطقه دنبال خواهد شد و تأکید مسئولان آن است که این اقدامات تنها به مرحله کلنگزنی محدود نماند و تا بهرهبرداری نهایی ادامه یابد.
در این مراسم همچنین بر توسعه زیرساختهای منطقه از جمله تأمین آب، بهسازی راههای ارتباطی و ارتقای خدمات شهری اشاره شد؛ از جمله پروژههایی مانند احداث مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی آب بندر ماهشهر و پیگیری مسیر ارتباطی بندر ماهشهر به بندر امام خمینی(ره).
این پروژه آموزشی به عنوان گامی تازه در مسیر توسعه پایدار و حمایت از ارتقای خدمات عمومی در منطقه بندر امام خمینی(ره) معرفی شد.