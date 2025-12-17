به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، این پروژه با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخ به نیازهای مهارتی و صنعتی منطقه اجرا می‌شود.

این هنرستان فنی‌ـ‌کاردانش ۹ کلاسه و دارای ۶ کارگاه تخصصی خواهد بود و توسط شرکت فجر انرژی خلیج فارس، در راستای تقویت زیرساخت‌های آموزشی و ایجاد پیوند مؤثر میان آموزش فنی و نیازهای واقعی صنعت احداث می‌شود و نقش مهمی در توانمندسازی جوانان و افزایش فرصت‌های اشتغال آینده آنان خواهد داشت.

این مرکز آموزشی در شهر بندر امام خمینی(ره)، بلوار آیت‌الله خامنه‌ای و در نزدیکی بلوار رجایی احداث می‌شود و پس از بهره‌برداری، امکان آموزش تخصصی هنرجویان در رشته‌های فنی و مهارتی را فراهم خواهد کرد.

اقدام شرکت فجر انرژی خلیج فارس در ساخت این هنرستان، در چارچوب ایفای مسئولیت اجتماعی و با رویکرد توسعه پایدار انجام می‌شود و با تمرکز بر ارتقای مهارت‌آموزی، افزایش اشتغال‌پذیری جوانان و حمایت عملی از توسعه متوازن منطقه صورت گرفته است.

انتهای پیام/