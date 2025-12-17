خبرگزاری کار ایران
فجر انرژی خلیج فارس مدرسه می‌سازد؛ گامی عملی برای آینده مهارتی جوانان بندر امام

فجر انرژی خلیج فارس مدرسه می‌سازد؛ گامی عملی برای آینده مهارتی جوانان بندر امام
آیین رونمایی پروژه ساخت هنرستان فنی‌ـ‌کاردانش پسرانه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال، توسط شرکت فجر انرژی خلیج فارس، با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران هلدینگ خلیح فارس و صنعت پتروشیمی منطقه و مدیران شهری، در شهر بندر امام خمینی(ره) برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، این پروژه با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخ به نیازهای مهارتی و صنعتی منطقه اجرا می‌شود.

این هنرستان فنی‌ـ‌کاردانش ۹ کلاسه و دارای ۶ کارگاه تخصصی خواهد بود و توسط شرکت فجر انرژی خلیج فارس، در راستای تقویت زیرساخت‌های آموزشی و ایجاد پیوند مؤثر میان آموزش فنی و نیازهای واقعی صنعت احداث می‌شود و نقش مهمی در توانمندسازی جوانان و افزایش فرصت‌های اشتغال آینده آنان خواهد داشت.

این مرکز آموزشی در شهر بندر امام خمینی(ره)، بلوار آیت‌الله خامنه‌ای و در نزدیکی بلوار رجایی احداث می‌شود و پس از بهره‌برداری، امکان آموزش تخصصی هنرجویان در رشته‌های فنی و مهارتی را فراهم خواهد کرد.

اقدام شرکت فجر انرژی خلیج فارس در ساخت این هنرستان، در چارچوب ایفای مسئولیت اجتماعی و با رویکرد توسعه پایدار انجام می‌شود و با تمرکز بر ارتقای مهارت‌آموزی، افزایش اشتغال‌پذیری جوانان و حمایت عملی از توسعه متوازن منطقه صورت گرفته است.

