خودداری دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه از خوردن غذا

دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان با اعلام خبر اعتصاب غذایی خود از شرایط نگران کننده حاکم بر این دانشکده و عدم مسئولیت پذیری دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیران حوزه درمان ایذه و قول های بدون پشتوانه فرماندار و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی گفتند.

این دانشجویان افزودند: بارها و به شکل های مختلف اعتراض صنفی و برحق خود را به گوش مسئولان شهرستان رساندیم. با هزینه شخصی به دانشگاه علوم پزشکی اهواز رفته و موضوع کیفیت نامطلوب غذا را با آنها در میان گذاشتیم. تنها دستاورد این همه پیگیری طی سه سال گذشته وعده های بدون عمل بوده است

آنها مدعی شدند: توسط حراست شبکه بهداشت و درمان تهدید به تشکیل پرونده شدیم. مگر ما غیر از مطالبه قانونی چه جرمی مرتکب شدیم که توسط افراد مختلف باید تهدید شویم. اسناد مربوط به نامطلوب بودن مواد غذایی و مسمومیت دانشجویان موجود است. مشکلات را در حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان به اطلاع فرشاد ابراهیم پور نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم، قول دادند اما خبری از پیگیری و اقدام نشد.

یکی از این دانشجویان به ایلنا گفت: آقای نماینده مجلس آمدند و با دانشجویان معترض حرف زدند، قول دادند و مطالبات ما را با خط خودشان روی یک برگه نوشتند و متعهد شدند که تا تاریخ دهم شهریورماه امسال مشکل بهبود کیفیت غذا، تکمیل سلف، مخزن آب و نظافت و ... را حل و فصل کنند. اما بعد از رفتن وی دیگر خبری از پیگیری مشکلات نشد. یک بار دیگر و در پی انتشار خبر اعتراض دانشجویان به کیفیت غذا در خبرگزاری ایلنا با ما دیدار کردند و این بار وعده اول ماه مهر را دادند. اما امروز چهارده روز از مهرماه هم گذشته و خبری نشده است.

این دانشجو تصریح کرد: آقای ابراهیم پور آمدند و چند تا عکس گرفتند و خبر پیگیری مشکلات ما را در صفحه اینستاگرامی و روابط عمومی خود منتشر کردند اما تا این لحظه خبری از بهبود در کیفیت غذای ما نشده است. در پی همین شرایط همگی تصمیم به اعتصاب غذا گرفتیم و هیچ غذایی رزرو نکردیم. همه دانشجویان با گرسنگی و خستگی از سر کار آمده‌اند، اما مدیران شبکه بهداشت و درمان ایذه نسبت به این موضوع بی اعتنا هستند. پیمانکار هم که طبق معمول یک آمار صوری رد می‌کند و مانند تمام ماه‌های گذشته این روال ادامه خواهد داشت.

یکی دیگر از این دانشجویان می‌گوید: مدیران شهرستان ایذه وقتی توان مدیریت غذای ۴۰ تا ۵۰ نفر دانشجو را ندارند، چگونه می‌خواهند مشکلات جمعیت چند هزار نفری این شهرستان را حل کنند؟ براساس کدام زیرساخت مجوز دانشکده به ایذه داده اند که حالا ما باید کیلومترها دور از خانواده هایمان برای دریافت یک غذای سالم التماس بکنیم.

وی گفت: هر بار که مراجعه می‌کردیم مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه به ما می‌گفتند که قرارداد غذا دست ما نیست و با دانشگاه علوم پزشکی اهواز است. با معاونت توسعه تماس گرفتیم و موضوع را با او در میان گذاشته و درخواست کردیم تا قرارداد غذای ما را از غذای بیمارستان جدا کنند. ابراهیم پور نماینده ایذه متعاقب این درخواست با آقای خلیلی تماس گرفتند و گفتند چرا قرارداد غذای دانشجویان را جدا نمی‌کنید که در آن ناباوری شنیدیم که به او گفتند قراردادهای زیر دو میلیارد و نهصد میلیون تومان با ما نیست. با شبکه بهداشت و درمان ایذه است. مدیر شبکه سکوت کردند و گفتند انجام می‌شود. بعد از چند روز دوباره برای پیگیری قولی که داده بودند مراجعه کردیم که این بار مدیر شبکه بهداشت و درمان گفتند دست من نیست.

سیده فاطمه حسینی دبیر شورای صنفی دانشجویی دانشکده پرستاری ایذه ضمن تایید گفته‌های مطرح شده، افزود: بارها مشکلات و بخصوص موضوع غذا را با دانشگاه علوم پزشکی در میان گذاشتیم اما کسی حاضر به پاسخگویی نبود. آقای ابراهیم پور نماینده ایذه هم که آمدند هیچ کاری برای ما انجام ندادند. فقط چند تا عکس گرفتند و خبر رفع مشکل دانشجویان را رسانه‌ای کردند اما وضع ما هیچ تغییری نکرد.

در ادامه این پیگیری‌ها، گودرز ترکی زاده فرماندار ایذه به ایلنا گفت: من در جریان نیستم. مگر من باید پیگیر غذای دانشجو باشم و در اینکه چه بخورد و چه نخورد دخالت کنم؟

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که شما به عنوان رئیس شورای سلامت و فرماندار شهرستان نمی خواهید به این موضوع ورود کنید؟ اظهار داشت: من مسئول غذا و تغذیه نیستم. خانم محمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان به من گفته‌اند که تا نیم ساعت دیگر معاون خود را برای پیگیری به خوابگاه دانشجویان می فرستم .

در ادامه این پیگیری، دانشجویان دانشکده پرستاری به ایلنا گفتند: هیچ معاونی با ما تا این لحظه دیدار نکرده و اعتصاب غذای ما به قوت خود باقی است. از این لحظه تا حصول به نتیجه نهایی در هیچ جلسه‌ای با عنوان رفع مشکل دانشجویان پرستاری شرکت نخواهیم کرد. چرا که تمام جلسات قبلی بی نتیجه بوده است.

