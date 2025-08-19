افزایش ساعت کار مرکز معاینه فنی حافظ مشهد در دهه پایانی صفر
مرکز معاینه فنی حافظ مشهد، همزمان با فرا رسیدن دهه پایانی ماه صفر و افزایش حجم سفرها به این کلانشهر مذهبی، ساعات کاری خود را به صورت ویژه افزایش میدهد. این اقدام با هدف کاهش ترافیک، ارائه خدمات مطلوبتر به زائران و مجاوران و تسهیل در روند معاینه فنی خودروها صورت میگیرد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، مسعود رضوی، مدیرعامل سازمان مپ شهرداری مشهد، در این خصوص اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه در ایام پایانی ماه صفر، مرکز معاینه فنی حافظ مشهد در تاریخ ۳۱ مردادماه سال جاری، فعالیت خود را از ساعت ۷ صبح آغاز و تا ۲۴ بامداد ادامه خواهد داد. همچنین، اول شهریورماه، این مرکز از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ بامداد آماده خدمترسانی به هموطنان خواهد بود.
وی گفت: هدف اصلی از این تمهیدات، مدیریت بهینه ترافیک شهری و ارائه خدمات کامل و بدون دغدغه به شهروندان و زائرانی است که در این ایام پرتردد به مشهد مقدس مشرف میشوند.
مدیرعامل سازمان مپ مشهد افزود: در طول این مدت، تمامی خدمات شامل معاینه فنی کامل خودرو و تنظیم باد رایگان با دقت و سرعت بالا ارائه خواهد شد.
رضوی تأکید کرد: به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و رعایت پروتکلهای بهداشتی، شهروندان و رانندگان محترم میتوانند جهت دریافت نوبت، به صورت الکترونیکی از طریق وبسایت رسمی سازمان به آدرس https://wmo.mashhad.ir/ اقدام کنند. این روش نوبتگیری، به تسریع فرآیند معاینه فنی و کاهش صفهای مراجعین کمک شایانی خواهد کرد.