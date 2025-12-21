خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شب یلدا و تاب‌آوری اجتماعی

شب یلدا و تاب‌آوری اجتماعی
کد خبر : 1731001
لینک کوتاه کپی شد.

یک استاد دانشگاه در یادداشتی با اشاره به شب یلدا و تاب آوری اجتماعی نوشت: ‌برخی شب‌ها فقط خاطره نمی‌سازند؛ پیوندهای یک جامعه را زنده نگه می‌دارند.

به گزارش ایلنا محمدرضا طورانی استاد دانشگاه در یاداشتی نوشت:  شب یلدا از همین شب‌هاست؛ لحظه‌ای که جامعه ایرانی با خودش قرار می‌گذارد یادش نرود از کجا آمده و به کجا تعلق دارد. دور هم نشستن، قصه شنیدن و زنده نگه داشتن آیین‌ها ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع یکی از مهم‌ترین راه‌های تقویت پیوندهای اجتماعی است.

‌امروز روشن است که امنیت تنها به ابزارهای سخت و قدرت نظامی محدود نمی‌شود. جامعه‌ای که احساس تعلق، هویت مشترک و اعتماد اجتماعی بالاتری دارد، در برابر بحران‌ها، فشارها و حتی جنگ‌های روانی مقاوم‌تر است.

 آیین‌ها دقیقاً در همین نقطه نقش ایفا می‌کنند؛ آن‌ها هویت را از یک مفهوم انتزاعی به تجربه‌ای ملموس در زندگی روزمره تبدیل می‌کنند.

‌وقتی سنت‌ها زنده‌اند، ماندن معنا دارد. اما اگر این پیوندها تضعیف شوند، مهاجرت به یک انتخاب هویتی تبدیل می‌شود؛ انتخابی که اغلب بازگشتی ندارد و به کاهش سرمایه انسانی و تضعیف همبستگی اجتماعی می‌انجامد.

 در عین حال از دست رفتن آیین‌ها، آرام و بی‌صدا، جامعه را در برابر فشارهای بیرونی و درونی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

‌با این حال، آیین‌ها نه با اجبار زنده می‌مانند و نه با رهاشدن کامل. آنچه آن‌ها را ماندگار می‌کند، فهم و روایت درست است؛ متناسب شدن شکل آن‌ها با زندگی امروز، و سپردن روح آیین‌ها به مشارکت واقعی مردم، به‌ویژه نسل جوان.

‌ یلدا یادآور این حقیقت است که سنت‌ها فقط یادگار گذشته نیستند. آن‌ها می‌توانند نیرویی زنده برای تقویت امید، حس ماندن و انسجام اجتماعی باشند، اگر به‌جای مصرف نمادین، جدی گرفته شوند.

‌تاب‌آوری اجتماعی از همین آیین‌های ساده شروع می‌شود؛ از شب‌هایی که یادمان می‌آورند تنها نیستیم و به هم تعلق داریم.

‌محمدرضا طورانی 

استاد دانشگاه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن