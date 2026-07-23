فرخ نژاد در مجمع عمومی عادی سالیانه تأکید کرد: توسعه بانکداری دیجیتال در بانک ملت با جدیت پیگیری خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این مجمع،حرکت به سوی ارائه خدمات یکپارچه و مبتنی بر داده، پشتیبانی از تامین مالی بخش تولید کشور به ویژه بنگاه های کوچک و خانوارها، اجرای کامل اصول حاکمیت شرکتی، رعایت انضباط مالی و مدیریت ریسک، شفافیت در مدیریت و پاسخگویی به همه ذینفعان، ارتقای نظام کنترل داخلی و انضباط ترازنامه ای، ارتقای بهره وری، چابک سازی ساختارها و فرآیندها و همچنین جذب و نگهداشت سرمایه انسانی متخصص را از جمله اولویت های بانک ملت برشمرد.

وی همچنین به اقدامات موثر بانک ملت در سال گذشته اشاره کرد و از سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات برای افزایش تاب آوری و حفظ امنیت داده ها، تحول دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه سامانه ها و برنامه های کاربردی مانند احراز هویت، تحلیل ریسک و اعتبارسنجی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برد.

فرخ نژاد با تاکید بر این نکته که عملکرد بانک ملت در سال گذشته نسبت به سال ماقبل، رشد قابل توجهی داشته تصریح کرد: افزایش ۷۹ درصدی درآمد تسهیلات، رشد ۷۳ درصدی درآمدهای عملیاتی، رشد ۸۴ درصدی تراز عملیاتی و افزایش ۶۰ درصدی خالص درآمدهای کارمزدی، بخشی از دستاوردهای بانک ملت در سال گذشته است.

مدیرعامل بانک ملت به دو مرحله افزایش سرمایه این بانک به میزان ۱۸۰ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و اظهار داشت: با این افزایش سرمایه ها، بانک ملت به کفایت سرمایه مناسبی دست پیدا کرده که این امر زمینه مناسبی را برای بهبود و توسعه فعالیت های بانک در حوزه های مختلف فراهم آورده است.

وی همچنین به افزایش سهم از نقدینگی کل کشور در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سهم بانک ملت از نقدینگی کشور از ۱۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۲۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.

فرخ نژاد ادامه داد: بانک ملت در سال گذشته با اتکا به سرمایه انسانی ارزشمند و متخصص، انضباط مدیریتی، قدرت ترازنامه و اعتماد مشتریان و سهامداران، در صحنه های مختلف حضوری فعال و موفق داشت و در مسیر حفظ پایداری خدمات و افزایش سودآوری برای سهامداران و خلق ارزش برای ذینفعان، با تمام توان تلاش کرد و عملکرد بسیار خوبی را در خور نام این بانک به ثبت رساند.

وی تاکید کرد: ما در بانک ملت تلاش می کنیم که متناسب با ظرفیت ها و امکانات، امانتدار سرمایه های سهامداران باشیم و در همین راستا در نوسانات بورس، حامی سهامداران بودیم و گروه مالی ملت و صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام بانک با تمام ظرفیت های خود از کلیت بازار سرمایه و به ویژه سهام بانک ملت حمایت کردند.

مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که با وجود شرایط دشوار ناشی از دو جنگ تحمیلی دشمنان علیه کشور عزیزمان، فعالیت شبکه بانکی و بانک ملت با تمام توان و حتی کارآمدتر از گذشته ادامه پیدا کرده است، یادآور شد: بانک ملت تمام تلاش خود را به کار بسته است تا اعتماد مردم را حفظ کند، روند خدمت رسانی خود را استمرار ببخشد و از تمام ظرفیت ها و امکانات خود برای پشتیبانی از تولید و اشتغال در کشور استفاده کند.

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