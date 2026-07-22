تقدیر از مجتمعهای گردشگری «مارال ستاره» در اجلاس ملی «جانفدای ایران»
اجلاس ملی «جانفدای ایران» روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در مرکز همایشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه (سالن آبگینه) در تهران برگزار شد و در جریان آن، از مجتمعهای گردشگری مارال ستاره به پاس همراهی و ایستادگی در کنار آرمانهای ملی، تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و صاحبنظران کشوری از جمله دکتر ابوذر شهپری (رئیس انجمن ملی نخبگان کشور)، دکتر سعید محمد (مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دکتر محمد حسن امامی (رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران)، دکتر قاسم نوده فراهانی (رئیس اتاق اصناف ایران)، دکتر هادی قوامی (نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی)، دکتر معصومه آقاپور علیشاهی (مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی)، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی (معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف)، دکتر علی جعفری آذر (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) و مسعود رضایی (معاون وزیر دفاع) برگزار شد، تندیس افتخار رویداد به جناب آقای مهندس داود کریمی، مدیریت اجرایی مجتمعهای گردشگری مارال ستاره، اهدا شد؛ تقدیری که نشاندهنده جایگاه معتبر این مجموعه در میان برندهای شناختهشده و مردمی کشور در حوزه گردشگری است.
مارال ستاره طی سالهای فعالیت خود توانسته با ارائه خدمات گردشگری باکیفیت، جایگاهی معتبر در میان مخاطبان و گردشگران ایرانی به دست آورد؛ جایگاهی که حضور و تقدیر از آن در چنین رویداد ملیای، گواه دیگری بر این اعتبار است.
مهندس داود کریمی در این مراسم با ابراز خرسندی از این افتخار، آن را متعلق به تمامی همکاران و اعضای خانواده بزرگ مارال ستاره دانست و بر تداوم مسیر همراهی این مجموعه با ملت ایران تأکید کرد.
مجتمعهای گردشگری مارال ستاره بار دیگر نشان داد که در کنار جایگاه برجستهاش در حوزه گردشگری کشور، همواره در کنار مردم و آرمانهای ملی ایران ایستاده و این افتخار را پاسخی به اعتماد و همراهی مردم میداند.