تقدیر از انتشارات بینالمللی گاج در اجلاس ملی «جانفدای ایران»
اجلاس ملی «جانفدای ایران» روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در مرکز همایشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه (سالن آبگینه) در تهران برگزار شد و در جریان آن، از انتشارات بینالمللی گاج به پاس همراهی و ایستادگی در کنار آرمانهای ملی، تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و صاحبنظران کشوری از جمله دکتر ابوذر شهپری (رئیس انجمن ملی نخبگان کشور)، دکتر سعید محمد (مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دکتر محمد حسن امامی (رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران)، دکتر قاسم نوده فراهانی (رئیس اتاق اصناف ایران)، دکتر هادی قوامی (نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی)، دکتر معصومه آقاپور علیشاهی (مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی)، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی (معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف)، دکتر علی جعفری آذر (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) و مسعود رضایی (معاون وزیر دفاع) برگزار شد، تندیس افتخار رویداد به جناب آقای مهندس محمد جوکار قهرودی، مدیرعامل محترم انتشارات بینالمللی گاج، اهدا شد؛ تقدیری که نشاندهنده جایگاه این مجموعه بهعنوان یکی از برندهای ملی و مردمی کشور است که در کنار فعالیت اصلی خود، همواره پایبند به ارزشها و آرمانهای ملی بوده است.
گاج طی سالهای فعالیت خود توانسته با تکیه بر اعتماد میلیونها خانواده ایرانی، جایگاهی معتبر و شناختهشده در سطح ملی به دست آورد؛ جایگاهی که حضور و تقدیر از آن در چنین رویداد ملیای، گواه دیگری بر این اعتبار است.
مدیران گاج در این مراسم با ابراز خرسندی از این افتخار، آن را متعلق به تمامی همکاران و خانواده بزرگ گاج در سراسر کشور دانستند و بر تداوم مسیر همراهی با ملت ایران تأکید کردند.
انتشارات بینالمللی گاج بار دیگر نشان داد که در کنار جایگاه برجستهاش، همواره در کنار مردم و آرمانهای ملی ایران ایستاده و این افتخار را پاسخی به اعتماد و همراهی مردم میداند.