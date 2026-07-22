انتخاب اعضای جدید هیات مدیره بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مجمع که در روز 31 تیرماه 1405 و به ریاست علیرضا خاتون زاده ابیانه مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد برگزار شد، فرشید فرخ نژاد، مسعود نصر اصفهانی، سید رضا موسوی، محسن شجاع و هادی سپانلو به عنوان اعضای هیات مدیره بانک ملت انتخاب شدند.

از بین اعضای هیات مدیره بانک ملت، فرخ نژاد، نصر اصفهانی و موسوی با رای سهامداران، در این سمت ابقا شدند و شجاع و سپانلو برای دوره جدید به جمع اعضای هیات مدیره اضافه شدند.

همچنین در این مجمع از تلاش های عباس اشرف نژاد و سید کاظم چاوشی اعضای پیشین هیات مدیره بانک ملت تجلیل شد.

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