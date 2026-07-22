انتخاب اعضای جدید هیات مدیره بانک ملت
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت و با رای سهامداران، اعضای هیات مدیره این بانک برای دوره دو ساله جدید برگزیده شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مجمع که در روز 31 تیرماه 1405 و به ریاست علیرضا خاتون زاده ابیانه مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد برگزار شد، فرشید فرخ نژاد، مسعود نصر اصفهانی، سید رضا موسوی، محسن شجاع و هادی سپانلو به عنوان اعضای هیات مدیره بانک ملت انتخاب شدند.
از بین اعضای هیات مدیره بانک ملت، فرخ نژاد، نصر اصفهانی و موسوی با رای سهامداران، در این سمت ابقا شدند و شجاع و سپانلو برای دوره جدید به جمع اعضای هیات مدیره اضافه شدند.
همچنین در این مجمع از تلاش های عباس اشرف نژاد و سید کاظم چاوشی اعضای پیشین هیات مدیره بانک ملت تجلیل شد.