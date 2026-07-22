توسعه پلتفرمهای روز، کاهش ارزبری و کنترل قیمت تمامشده در دستور کار
سهگانه سایپا برای رقابت در بازار
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، تولید خودروهای اقتصادی و فناوریمحور بر پایه پلتفرمهای جدید را مزیت راهبردی این مجموعه در آینده دانست و تأکید کرد که همزمان با تداوم سرمایهگذاری در پروژههای توسعه محصول، یکسانسازی قطعات، کاهش ارزبری و مدیریت قیمت تمامشده باید به محورهای اصلی برنامههای سایپا تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ساپیا، علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به همراه جمعی از مدیران این مجموعه از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پروژههای توسعه محصول و برنامههای فناورانه این گروه خودروسازی قرار گرفت.
در این بازدید، روند پیشرفت پروژههایی از جمله وانت ۲۵۱ و خودروی آریا پلاگینهیبرید بررسی شد. همچنین مدیران و کارشناسان مرکز تحقیقات، گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای Z25 و M44 و برنامههای در دست اجرا برای کاهش ارزبری در زنجیره تولید سایپا ارائه کردند.
این بازدید در شرایطی انجام شد که صنعت خودرو با چالشهایی نظیر افزایش هزینه نهادههای تولید، محدودیت منابع مالی، نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین برخی قطعات و ضرورت ارتقای استانداردهای فنی و کیفی مواجه است. در چنین فضایی، توسعه پلتفرمهای جدید و حرکت به سمت داخلیسازی قطعات میتواند بخشی از فشارهای واردشده بر تولید و قیمت تمامشده را تعدیل کند.
سرمایهگذاری امروز برای بازار فردا
شیخزاده در جریان بازدید از پروژههای مرکز تحقیقات سایپا، با قدردانی از فعالیت متخصصان و نیروهای فنی این مرکز گفت: با وجود محدودیت منابع و شرایط اقتصادی حاکم، روند پیشرفت پروژهها امیدوارکننده است و اقداماتی که امروز در حوزه توسعه محصول انجام میشود، در آینده ارزش و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.وی با تأکید بر ضرورت حفظ رویکرد توسعهمحور در این مرکز افزود: پروژههای جدید باید بر توسعه فناوریهای نوین و تولید محصولاتی مبتنی بر پلتفرمهای بهروز متمرکز شوند؛ بهگونهای که محصولات آینده سایپا، در حوزه طراحی، فناوری، کیفیت و عملکرد، تفاوت محسوسی با تولیدات پیشین داشته باشند.به گفته مدیرعامل گروه سایپا، این رویکرد علاوه بر ایجاد مزیت رقابتی، میتواند ارزش افزوده پایدارتری برای گروه ایجاد کند و موقعیت محصولات سایپا را در بازار تقویت سازد. توسعه خودروهای مجهز به فناوریهای جدید، بهویژه محصولات هیبریدی، از جمله مسیرهایی است که میتواند سبد تولید این خودروساز را متنوعتر کند.
خودروهای اقتصادی در کانون راهبرد محصول
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، تولید خودروهای اقتصادی را یکی از محورهای اصلی راهبرد این مجموعه عنوان کرد و گفت: تمرکز سایپا در شرایط کنونی بر تولید خودروهایی است که ضمن برخورداری از استانداردهای فنی و کیفی، با توان خرید و نیازهای واقعی بازار نیز تناسب داشته باشند.این راهبرد از آن جهت اهمیت دارد که افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار خودرو را با شرایط متفاوتی روبهرو کرده است. بر این اساس، موفقیت محصولات جدید تنها به ارتقای مشخصات فنی وابسته نیست و کنترل هزینه تولید، خدمات پس از فروش، دسترسی به قطعات و قیمت نهایی نیز در میزان استقبال مصرفکنندگان نقش تعیینکنندهای دارد.
قطعات مشترک؛ مسیر کاهش قیمت تمامشده
شیخزاده در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش هزینههای تولید را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و بر استفاده حداکثری از قطعات مشترک تأکید کرد. وی گفت: در طراحی قطعات، علاوه بر نوآوری، باید یکسانسازی و استفاده از قطعات مشترک در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گیرد تا هزینه تولید و قیمت تمامشده محصولات کاهش پیدا کند.استفاده هدفمند از قطعات مشترک میان محصولات مختلف، افزون بر کاهش هزینه طراحی و تولید، میتواند تأمین قطعه، نگهداری خطوط و ارائه خدمات پس از فروش را تسهیل کند. در کنار این رویکرد، اجرای طرحهای کاهش ارزبری نیز برای مدیریت هزینهها و کاهش آسیبپذیری زنجیره تولید در برابر نوسانهای ارزی اهمیت دارد.
مرکز تحقیقات؛ سرمایه راهبردی سایپا
مدیرعامل سایپا، مرکز تحقیقات و نوآوری را یکی از مهمترین سرمایههای این گروه دانست و اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص این مرکز نقشی تعیینکننده در آینده و جایگاه سایپا دارد و توسعه محصولات جدید و ارائه راهکارهای نوآورانه میتواند مسیر تحقق اهداف راهبردی شرکت را هموار کند.شیخزاده در پایان، با اشاره به برنامه عرضه محصولات جدید، تداوم فعالیتهای توسعهای و ضرورت تعیین تکلیف تعهدات معوق گفت: انتظار میرود در سال آینده، نتایج سرمایهگذاریها و تلاشهای چند سال اخیر بیش از گذشته نمایان شود. تحقق این هدف، علاوه بر تکمیل بهموقع پروژهها، به تأمین منابع، ثبات برنامههای تولید و هماهنگی مؤثر میان بخشهای تحقیق، طراحی، قطعهسازی و خطوط تولید وابسته خواهد بود.