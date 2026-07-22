خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی بخش ویژه اربعین در پایگاه اطلاع‌رسانی بیمه ایران

راه‌اندازی بخش ویژه اربعین در پایگاه اطلاع‌رسانی بیمه ایران
کد خبر : 1816928
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه اربعین حسینی و با هدف اطلاع‌رسانی جامع و تسهیل دسترسی زائران به خدمات بیمه‌ای، بخش ویژه «اربعین حسینی» در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت سهامی بیمه ایران طراحی و راه‌اندازی شد.

 

این بخش ویژه با رویکرد اطلاع‌رسانی، خدمت‌رسانی و ارتباط دوسویه با زائران، شامل آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با خدمات بیمه ایران در مسیر اربعین، اطلاعیه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بیمه‌ای، معرفی خدمات و برنامه‌های ستاد اربعین بیمه ایران خواهد بود.

همچنین در راستای ثبت و انعکاس جلوه‌های ماندگار خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، امکان ارسال آثار شامل عکس، فیلم، روایت‌های مردمی و متن‌های مرتبط با سفر اربعین برای زائران و مخاطبان فراهم شده است تا خاطرات و تجربه‌های ارزشمند این حماسه بزرگ در رسانه رسمی بیمه ایران به تصویر کشیده شود.

بیمه ایران با شعار « بیمه ایران، همپای زائران » تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای، ضمن ارائه خدمات بیمه‌ای، روایتگر همراهی و حمایت خود از زائران اربعین حسینی باشد.

اخبار اربعین بیمه ایران ​​​​​​​:  https://iraninsurance.ir/akhbararbaein 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل