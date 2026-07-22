این بخش ویژه با رویکرد اطلاع‌رسانی، خدمت‌رسانی و ارتباط دوسویه با زائران، شامل آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با خدمات بیمه ایران در مسیر اربعین، اطلاعیه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بیمه‌ای، معرفی خدمات و برنامه‌های ستاد اربعین بیمه ایران خواهد بود.

همچنین در راستای ثبت و انعکاس جلوه‌های ماندگار خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، امکان ارسال آثار شامل عکس، فیلم، روایت‌های مردمی و متن‌های مرتبط با سفر اربعین برای زائران و مخاطبان فراهم شده است تا خاطرات و تجربه‌های ارزشمند این حماسه بزرگ در رسانه رسمی بیمه ایران به تصویر کشیده شود.

بیمه ایران با شعار « بیمه ایران، همپای زائران » تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای، ضمن ارائه خدمات بیمه‌ای، روایتگر همراهی و حمایت خود از زائران اربعین حسینی باشد.

اخبار اربعین بیمه ایران ​​​​​​​: https://iraninsurance.ir/akhbararbaein

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