راهاندازی بخش ویژه اربعین در پایگاه اطلاعرسانی بیمه ایران
در آستانه اربعین حسینی و با هدف اطلاعرسانی جامع و تسهیل دسترسی زائران به خدمات بیمهای، بخش ویژه «اربعین حسینی» در پایگاه اطلاعرسانی شرکت سهامی بیمه ایران طراحی و راهاندازی شد.
این بخش ویژه با رویکرد اطلاعرسانی، خدمترسانی و ارتباط دوسویه با زائران، شامل آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با خدمات بیمه ایران در مسیر اربعین، اطلاعیهها، بخشنامهها و دستورالعملهای بیمهای، معرفی خدمات و برنامههای ستاد اربعین بیمه ایران خواهد بود.
همچنین در راستای ثبت و انعکاس جلوههای ماندگار خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، امکان ارسال آثار شامل عکس، فیلم، روایتهای مردمی و متنهای مرتبط با سفر اربعین برای زائران و مخاطبان فراهم شده است تا خاطرات و تجربههای ارزشمند این حماسه بزرگ در رسانه رسمی بیمه ایران به تصویر کشیده شود.
بیمه ایران با شعار « بیمه ایران، همپای زائران » تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای ارتباطی و رسانهای، ضمن ارائه خدمات بیمهای، روایتگر همراهی و حمایت خود از زائران اربعین حسینی باشد.
اخبار اربعین بیمه ایران : https://iraninsurance.ir/akhbararbaein