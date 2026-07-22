با هدف خدمترسانی حداکثری به زائران اربعین حسینی ۱۴۰۵ صورت میگیرد؛
ارائه تسهیلات ویژه بیمه ایران برای خودرو زائران
در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، شرکت سهامی بیمه ایران در چارچوب سیاستهای اجرایی خود برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، جزئیات شرایط پوششهای بیمه اتومبیل را با هدف تامین امنیت خاطر و پشتیبانی از زائران در این رویداد بزرگ معنوی تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در خصوص بیمه شخص ثالث زائران اربعین حسینی، با عنایت به مفاد ماده بیست قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، قلمرو جغرافیایی پوششهای قانونی منحصر به مرزهای جمهوری اسلامی ایران است و در وضعیت کنونی، پوشش خسارات وارده به اتباع غیرایرانی در خارج از کشور را در بر نمیگیرد.
پیگیریهای اداری و مکاتبات قانونی جهت اخذ مجوزهای لازم از بیمه مرکزی در این خصوص نیز در جریان است و بهمحض حصول نتیجه نهایی و صدور مجوزهای قانونی، اطلاعرسانی دقیق و عمومی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.
در حوزه بیمه بدنه اتومبیل نیز تمهیدات ویژهای برای رفاه حال زائران اتخاذ شده و بر این اساس، خودروهای فاقد بیمه بدنه میتوانند برای مدت شصت روز بر مبنای نرخ پایه به همراه پوشش خارج از کشور و با چهل درصد تخفیف مجموع شامل بیست درصد تخفیف گروهی ویژه اربعین و بیست درصد تخفیف حمایتی از این خدمات بهرهمند شوند.
همچنین برای خودروهایی که هماکنون دارای بیمه بدنه هستند، صدور الحاقیه کوتاهمدت جهت برخورداری از پوششهای بیمهای در خارج از کشور بر مبنای نرخ تخفیفات بیمهنامه پایه امکانپذیر میباشد.
گفتنی است؛ شرکت سهامی بیمه ایران تمامی ظرفیتهای تخصصی خود را بهکار گرفته است تا با ارائه خدمات دقیق و متناسب، تجربهای مطمئن از پوششهای بیمهای را برای زائران در مسیر این گردهمایی عظیم فراهم آورد.