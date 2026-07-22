پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت چهل و ششمین سالروز تاسیس این بانک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متن پیام فرشید فرخ‌نژاد به شرح زیر است:

مشتریان، سهامداران و کارکنان بانک بزرگ ملت

اکنون که بانک ملت ۴۶ سال از آغاز فعالیت خود و ارائه خدمات گسترده و بی‌وقفه به تولیدکنندگان، صنعتگران، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و اقشار مختلف مردم عزیز ایران را پشت سر گذاشته و در آستانه ورود به چهل و هفتمین سال خدمت رسانی خود قرار گرفته است، بر خود لازم می‌دانم ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تاسیس این بانک بزرگ و مردمی، از اعتماد، همراهی و حمایت تمامی مشتریان، سهامداران و کارکنان بانک صمیمانه قدردانی کنم.

بی‌تردید دستیابی بانک ملت به موفقیت ها و جایگاه ارزشمند کنونی و ثبت کارنامه‌ای درخشان در طول این سال‌ها، مرهون تلاش و تعهد خانواده بزرگ بانک ملت و اعتماد ارزشمند مشتریان و سهامداران بوده است؛ سرمایه‌ای که همواره مسیر حرکت بانک را در ارائه خدمات بهتر و تحقق اهداف والای ترسیم شده هموار کرده است.

اکنون در شرایط حساس کشور و در دوره‌ای که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های ناعادلانه و جنگ ظالمانه دشمنان این مرز و بوم، فعالیت‌های اقتصادی و معیشت مردم را با دشواری‌هایی رو به رو کرده است، نقش نظام بانکی در پشتیبانی از اقتصاد، حفظ جریان تامین مالی، حمایت از کسب ‌وکارها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی بیش از گذشته اهمیت یافته است و در این میان، بانک ملت با اتکا به سرمایه انسانی حرفه ای، زیرساخت ها و ظرفیت‌های فناوری و تجربیات انباشته، مصمم است مسیر خدمت‌رسانی به مشتریان را با قدرت ادامه داده و نقش موثرتری در عبور از چالش‌ها و تقویت روند توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

بانک ملت به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور، خود را متعهد می‌داند در کنار سایر ارکان و بخش های اقتصادی، از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود برای پشتیبانی از طرح‌های ملی، کمک به رونق اقتصادی و پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان استفاده کند و در این شرایط که بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همراهی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی نیاز است، ضمن قدرشناسی و پاسداری ایثارگری های شهدای والامقام و رهبری شهید انقلاب، نقش خود را به عنوان یک سازمان بزرگ اقتصادی برای کمک به تحقق شعار "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" به خوبی ایفا کند.

امید است با لطف و عنایت خداوند متعال و در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی، بانک ملت همواره در مسیر خدمت به مردم، حمایت از اقتصاد ملی و ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود، استوار و ثابت قدم باشد.

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