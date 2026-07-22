مهر تایید سهامداران بر عملکرد سال ۱۴۰۴ بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت با حضور بیش از ۶۳.۴۱ درصد از سهامداران و به ریاست مسعود نصر اصفهانی رییس هیأت مدیره و نظارت علیرضا خاتون زاده ابیانه مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اسماعیل چمنی نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت، منشی گری احمد خیرخواه مدیرکل حقوقی بانک ملت و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برپا شد و پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره از سوی فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، سهامداران با رای قاطع صورت های مالی این بانک را تصویب کردند.

همچنین در این مجمع حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی بانک ملت را از تمامی جنبه های با اهمیت، منطبق با استانداردهای حسابرسی و مطلوب ارزیابی کرد.

در این مجمع، تقسیم ۴۶ ریال سود (از محل سود جاری و انباشته) به ازای هر سهم بانک ملت به تصویب سهامداران رسید.

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