مهر تایید سهامداران بر عملکرد سال ۱۴۰۴ بانک ملت
با برپایی مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۴، عملکرد این بانک بورسی مورد تایید سهامداران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت با حضور بیش از ۶۳.۴۱ درصد از سهامداران و به ریاست مسعود نصر اصفهانی رییس هیأت مدیره و نظارت علیرضا خاتون زاده ابیانه مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اسماعیل چمنی نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت، منشی گری احمد خیرخواه مدیرکل حقوقی بانک ملت و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برپا شد و پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره از سوی فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، سهامداران با رای قاطع صورت های مالی این بانک را تصویب کردند.
همچنین در این مجمع حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی بانک ملت را از تمامی جنبه های با اهمیت، منطبق با استانداردهای حسابرسی و مطلوب ارزیابی کرد.
در این مجمع، تقسیم ۴۶ ریال سود (از محل سود جاری و انباشته) به ازای هر سهم بانک ملت به تصویب سهامداران رسید.