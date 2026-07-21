اتحاد مقدس بیمه مرکزی و بیمه ایران در پرداخت خسارت جنگ رمضان
در روزهایی که جنگ رمضان، آزمونی بزرگ برای مدیریت بحران و صیانت از آرامش مردم بود، صنعت بیمه کشور با نقشآفرینی ارزشمند دکتر رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دکتر جباری، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران، جلوهای ماندگار از همدلی، انسجام و مسئولیتپذیری را به نمایش گذاشت.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، راهبری هوشمندانه، حمایتهای مؤثر و نگاه راهبردی رئیسکل بیمه مرکزی در کنار حضور میدانی و تلاشهای جهادی مدیرعامل بیمه ایران، زمینهساز شکلگیری یک اتحاد مقدس برای خدمترسانی به مردم و تسریع در جبران خسارتهای ناشی از جنگ رمضان شد؛ اتحادی که نشان داد صنعت بیمه در بزنگاههای حساس، با یک اراده واحد در کنار مردم ایستاده است.
دکتر رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، با رویکردی مسئولانه و مدیریتی مبتنی بر هماهنگی میان ارکان صنعت بیمه، نقش مهمی در همافزایی ظرفیتها، تقویت انسجام سازمانی و هدایت مسیر خدمترسانی ایفا کرد. حمایت و همراهی ایشان در کنار سیاستگذاریهای کلان بیمه مرکزی، پشتوانهای ارزشمند برای تسریع فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارتها و افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه بود.
در ادامه این مسیر، دکتر جباری، مدیرعامل بیمه ایران با بسیج ظرفیتهای بزرگترین شرکت بیمه کشور، مدیریت میدانی عملیات ارزیابی و پرداخت خسارت را با رویکردی جهادی دنبال کرد تا بیمه ایران به عنوان بیمهگر ملی، رسالت تاریخی خود در حمایت از مردم را به بهترین شکل ایفا کند.
این همکاری کمنظیر، فراتر از یک هماهنگی سازمانی، نمادی از وفاق مدیریتی و خدمت ملی است؛ روایتی از اینکه در سختترین شرایط، وقتی ارادهها برای حمایت از مردم همسو شود، صنعت بیمه میتواند به پشتوانهای قدرتمند برای امنیت اقتصادی جامعه تبدیل شود.
شایان ذکر است؛ اتحاد مقدس بیمه مرکزی و بیمه ایران؛ حماسهای از همدلی، مدیریت مسئولانه در راستای خدمت ماندگار به ملت شریف ایران اسلامی است.