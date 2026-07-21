گردهمایی بزرگ صنعت سلامت با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی تهران

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی نمایشگاه؛ ایران هلث به‌عنوان مهم‌ترین نمایشگاه تخصصی حوزه سلامت در ایران و یکی از رویدادهای شاخص منطقه، هر ساله بستری برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی، انتقال فناوری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد ارتباط میان فعالان صنعت، مراکز درمانی، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

ادریس مازندرانی، رئیس ستاد برگزاری ایران هلث، با اشاره به رویکرد این دوره از نمایشگاه گفت: بیست ‌و هفتمین نمایشگاه ایران هلث با تمرکز بر نوآوری، توسعه فناوری، حمایت از تولید داخلی و گسترش تعاملات تجاری و بین‌المللی برگزار می‌شود.

وی افزود:این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های صنعت سلامت ایران و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، متخصصان، سرمایه‌گذاران و بازارهای هدف فراهم خواهد کرد.

مازندرانی با تأکید بر نقش این رویداد در توسعه صنعت سلامت کشور اضاه کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ایرانی است تا ضمن معرفی محصولات و توانمندی‌های خود، زمینه توسعه صادرات، ارزآوری و حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی را فراهم کنند. همچنین برگزاری این رویداد، بستر مناسبی برای تبادل دانش، آشنایی با فناوری‌های روز دنیا و تقویت همکاری میان فعالان حوزه سلامت ایجاد می‌کند.

در این دوره از نمایشگاه، علاوه بر معرفی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی، بخش‌های تخصصی متعددی نیز پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به فناوری‌های نوین اتاق‌های عمل، هوش مصنوعی در سلامت، گردشگری سلامت، نرم‌افزارهای سلامت‌محور، گازهای طبی، ارزیابی بالینی تجهیزات پزشکی، منابع انسانی، بازاریابی و فروش اشاره کرد.

همزمان با برگزاری نمایشگاه، مجموعه‌ای از همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور استادان، پژوهشگران، مدیران و فعالان صنعت سلامت برگزار می‌شود که موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین پزشکی، مدیریت و توسعه منابع انسانی، تجهیزات پیشرفته درمانی و آینده صنعت سلامت را مورد بررسی قرار خواهند داد.

بیست ‌و هفتمین نمایشگاه ایران هلث همچنین میزبان بخش ویژه استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا خواهد بود تا این مجموعه‌ها ضمن معرفی ایده‌ها و محصولات نوآورانه خود، از حمایت‌ها و تسهیلات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط بهره‌مند شوند.

بیست‌ و هفتمین نمایشگاه ایران هلث با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دیگر تشکل‌های تخصصی حوزه سلامت برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با حضور گسترده فعالان داخلی و خارجی، نقش مؤثری در توسعه فناوری، تقویت تولید ملی، افزایش صادرات غیرنفتی و ارتقای جایگاه صنعت سلامت ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

علاقه‌مندان، متخصصان و فعالان حوزه سلامت می‌توانند از ۱۷ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۸ تا ۱۵ با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از این رویداد تخصصی بازدید کنند.

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