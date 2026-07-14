این مجتمع عظیم صنعتی که در قلب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی واقع شده، با تولید محصولات استراتژیکی همچون متانول و اسید استیک، نه تنها نقش حیاتی در تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی ایفاء می کند، بلکه با رویکردی نواورانه در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی، به عنوان الگویی از «فن اوری سبز» در کشور شناخته می شود. دستاوردهای خیره کننده این مجموعه در سالهای اخیر، از ثبت رکوردهای کم سابقه تولید تا رشد چشمگیر سودآوری، گواهی بر مدیریت کارآمد و چشم انداز روشن آن در مسیر خودکفایی و توسعه صنعت پتروشیمی ایران است.

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