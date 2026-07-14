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ایلنا منتشر کرد:

ویژه‌نامه عملکرد پتروشیمی فناوران در سال ۱۴۰۴

ویژه‌نامه عملکرد پتروشیمی فناوران در سال ۱۴۰۴
کد خبر : 1813111
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پتروشیمی فن آوران؛ پیشگام در تولید و فناوری سبز در صنعت پتروشیمی ایران

شرکت پتروشیمی فن آوران، به عنوان یکی از بازیگران کلیدی و پیشرو در صنعت پتروشیمی ایران، با تکیه بر دو دهه تجربه، دانش فنی پیشرفته و تعهد به توسعه پایدار، توانسته است جایگاه ممتازی در بازارهای داخلی و بین المللی کسب کند.

 این مجتمع عظیم صنعتی که در قلب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی واقع شده، با تولید محصولات استراتژیکی همچون متانول و اسید استیک، نه تنها نقش حیاتی در تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی ایفاء می کند، بلکه با رویکردی نواورانه در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی، به عنوان الگویی از «فن اوری سبز» در کشور شناخته می شود. دستاوردهای خیره کننده این مجموعه در سالهای اخیر، از ثبت رکوردهای کم سابقه تولید تا رشد چشمگیر سودآوری، گواهی بر مدیریت کارآمد و چشم انداز روشن آن در مسیر خودکفایی و توسعه صنعت پتروشیمی ایران است.

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