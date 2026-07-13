عینک طبی و آفتابی ثبت سفارش نمی شود/عینک آفتابی، کالای لوکس نیست

علیرضا خلیل‌نژاد، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران، در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه صنف عینک‌سازان با دو دسته مشکلات روبرو هستند، اظهار کرد: یک دسته مشکلات و تحریم‌های داخلی و یک دسته فشارهای بین‌المللی است. تصمیمات دولت و قوانین خلق‌الساعه بزرگ‌ترین مشکل تمامی اصناف در داخل کشور است.

وی با تأکید بر اینکه تحریم‌ها در داخل کشور تنها بر دولت اعمال نمی‌شود، بلکه ملت بیش از دولت تاوان آن را می‌پردازد، افزود: دولت وقتی تحریم‌ها را دور می‌زند، افتخار می‌کند، ولی اگر بخش خصوصی تحریم‌ها را دور بزند، قاچاقچی می‌شود.

خلیل‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره میزان وابستگی صنعت عینک به واردات، تصریح کرد: در رسته عینک سه گروه واردات انجام می‌دهند، گروه اول واردات خود عینک شامل عینک‌های طبی و آفتابی، گروه دوم واردکنندگان عدسی که عینک‌های طبی با آنها ساخته می‌شود و گروه سوم قطعات و لوازم جانبی عینک است.

وی با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه واردات، بیان کرد: از چند ماه پیش و براساس تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، واردات عینک به‌نوعی ممنوع شده است. البته ورود این عینک‌ها را به‌صورت علنی ممنوع نکرده‌اند، اما برای این کالا ثبت سفارشی انجام نمی‌گیرد و از اولویت خارج شده، درحالی‌که این کالا برای ۳۵ درصد مردم واجب به‌شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران با اشاره به تلاش‌های صنف برای اثبات ضرورت عینک آفتابی، افزود: برای اینکه ثابت کنیم عینک آفتابی یک کالای لوکس نیست و یک کالای پیش‌درمان در بیماری‌های چشمی به‌شمار می‌رود، به‌خصوص در فضای جغرافیایی ایران و افزایش گرمای خورشید که سبب می‌شود استفاده از این کالا ضرورت بیشتری یابد، به ۱۷ کمیسیون در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مراجعه کردیم. در روزهای اخیر صدا و سیما اعلام کرد که به‌دلیل اشعه بالای خورشید، مردم باید عینک آفتابی به چشم بزنند. یا کسانی که عمل جراحی لیزیک انجام می‌دهند، تا مدت‌ها پس از جراحی خود باید در برابر آفتاب، از عینک آفتابی استفاده کنند.

خلیل‌نژاد در پایان با اشاره به وضعیت تولید داخل، خاطرنشان کرد: چند سالی است که دو سه کارخانه تولید فرم و چهار تا پنج کارخانه تولید عدسی سفارشی تک‌نسخه را راه‌اندازی کرده‌ایم. همچنین در تولید عینک ایمنی نیز پیشرفت خوبی داشته‌ایم اما در تولید عینک‌های طبی و آفتابی پیشرفتی نداشتیم و حدود ۹۹ درصد آنها وارداتی هستند؛ از این‌رو ضروری است که زمینه واردات آنها را فراهم کرد.

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