ادامه مسیر کنترل همه جانبه چاقی و بیماری دیابت در ایران با ولوریتا (Velorita®)

عرضه داروی سماگلوتاید (Semaglutide) از خانواده داروهای GLP-1 تحول بزرگی در مدیریت کاهش وزن، دیابت و عوارض شایع آن مانند مشکلات کلیوی، قلبی-عروقی و کبد چرب به شمار می‌رود. کوبل دارو این دارو را از کشور کانادا تأمین و با نام تجاری ولوریتا (Velorita®) به بازار داروی ایران عرضه کرده است.

به گفته «دکتر امیر هاشمی، مدیرعامل کوبل دارو»، داروهای GLP-1 انقلابی را در مدیریت کاهش وزن و درمان بیماری دیابت در دنیا رقم زده‌اند. در ایران داروسازی دکتر عبیدی داروی تیرزپاتاید (Tirzepatide) از خانواده دارویی GLP-1 را با نام‌ تجاری زیکورپا (®ZCorpa)، عرضه کرده است. حالا کوبل دارو سماگلوتاید (Semaglutide) را به‌عنوان عضو مهم دیگری از خانواده دارویی GLP-1، از کشور کانادا تأمین و با نام تجاری ولوریتا (Velorita®) در دسترس ایرانیان قرار داده است.

مدیر عامل کوبل دارو درباره ولوریتا (Velorita®) توضیح می‌دهد: «ولوریتا (Velorita®) حاوی ماده موثره سماگلوتاید (Semaglutide)، درمانی به‌روز در مدیریت کاهش وزن، کنترل قند خون و محافظت قلب، کلیه و کبد است. در حال حاضر کوبل دارو این دارو را از کشور کانادا برای ایرانیان تأمین می‌کند. به‌علاوه تولید تحت لیسانس ولوریتا (Velorita®) در گروه کوبل آغاز شده و به زودی نسخه تحت لیسانس آن نیز در دسترس خواهد بود.»

دکتر امیر هاشمی با بیان این که سماگلوتاید تزریقی (Semaglutide injection) توسط شرکت داروسازی Novo Nordisk توسعه یافته است و در جهان با نام‌های تجاری Ozempic و Wegovy عرضه می‌شود، می‌گوید: «سماگلوتاید (Semaglutide) با تأثیر بر ارگان‌های مختلف بدن به افزایش ترشح انسولین، کاهش سطح گلوکاگون و میزان تولید گلوکز در بدن، کاهش سرعت تخلیه معده و ایجاد احساس سیری کمک می‌کند.»

او ادامه می‌دهد:‌ «ولوریتا (Velorita®) با امکان تزریق یک‌بار در هفته، سهولت درمان و افزایش کیفیت زندگی را در افراد مبتلا به چاقی و دیابت به همراه خواهد داشت. با مصرف این دارو کاهش وزن معنادار تا میزان ۱۵٪ در افراد دارای اضافه‌وزن یا مبتلا به چاقی مشاهده شده است که این میزان کاهش با کم‌شدن قابل‌توجه عوارض قلبی-عروقی و مرگ‌ومیر مرتبط با آن همراه است.»

مدیر عامل کوبل دارو در پایان با اشاره به این که ولوریتا (Velorita®) با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا و مطابق با بالاترین استانداردهای کیفی در کشور کانادا تولید می‌شود، می‌گوید:‌«در دو سال گذشته، فرآیند انتقال دانش فنی تولید این دارو به گروه کوبل آغاز و هم‌زمان سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های تولید آن انجام شده است. در حال حاضر، تولید تحت لیسانس ولوریتا (Velorita®) آغاز شده است و به‌زودی نسخه تولید داخل این دارو نیز در دسترس قرار می‌گیرد.

کوبل دارو که عضو گروه کوبل است از بیش از ۲۰ سال پیش با همکاری شرکت‌های دارویی بین‌المللی در زمینه تولید، واردات و عرضه داروهای تحت لیسانس فعالیت می‌کند. کوبل دارو و داروسازی دکتر عبیدی سبد درمانی جامعی در زمینه بیماری‌های کاردیومتابولیک در اختیار بیماران قرار داده‌اند. انسولین، دستگاه‌های اندازه‌گیری قند خون و نسل جدید داروهای خوراکی دیابت بخشی از این سبد هستند.

