قیمت جدید کراساوور BAC X3 Pro اعلام شد
قیمت کراساوور بک X3 پرو، دو میلیارد و 135 میلیون تومان اعلام شد.
شرکت خودروسازان بم، نرخ جدید کراساوور شهری BAC X3 Pro را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت درِ کارخانه این خودرو یک میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان و قیمت مصرف کننده دو میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان تصویب شد.
خودروی BAC X3 Pro در رده کراساوورهای جمعوجور شهری قرار دارد و با پیشرانه ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی همراه با گیربکس CVT عرضه میشود. سانروف، دو کیسه هوا، فرمان کمکی برقی، کروز کنترل، محدودکننده سرعت، تریم داخلی چرم مصنوعی، نمایشگر لمسی، کامپیوتر سفری، سنسور نور، چراغ روشنایی روز، سامانه کنترل شروع حرکت در سربالایی، سامانه کنترل پایداری الکتریکی، دوربین و سنسور پارک عقب، تنظیم حالت رانندگی و… از جمله امکانات بک X3 پرو است.