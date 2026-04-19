اهمیت تراپی و ادامه دادن جلسات مشاوره در زمان جنگ
در روزگاری که ایران عزیز و همهی ما هرکدام به سهم خود درگیر مسائل مختلف مربوط به جنگ شدیم و آن را لمس کردیم، سلامت روان یکی از نخستین حوزههاییست که تحتتأثیر عوارض منفی آن قرار میگیرد.
جنگ، حتی اگر از دور تجربه شود، فشار روانی شدیدی بر ذهن انسان وارد میکند؛ چه برسد به زمانی که افراد شخصاً درگیر آسیبهای جنگی، مهاجرت اجباری از خانه، تجربه ناامنی یا اضطراب دائمی شوند. در چنین فضایی، تراپی و دریافت مشاوره روانشناسی یک انتخاب غیرضروری یا لوکس نیست. بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ سلامت روان، کنترل زندگی، توانایی تصمیمگیری و مدیریت احساسات و جلوگیری از از دست رفتن یا کمرنگ شدن روابط خانوادگی و دوستانه بدلیل فشارهای روانی است.
احساس ناامیدی، ترس مداوم، شوکهای احساسی، غم جمعی، خستگی روانی و بیخوابی تنها بخشی از پیامدهای روانی زندگی در شرایط جنگی و حتی دوران بعد از آن هستند. مطالعات زیادی نشان دادهاند که بدن انسان در چنین دورههایی در حالت «بقای مداوم» قرار میگیرد؛ یعنی سیستم عصبی دائماً در وضعیت هشدار است. این وضعیت نه تنها تعادل روانی را بههم میریزد، بلکه عملکرد روزانه، روابط خانوادگی و حتی سلامت جسم را نیز مختل میکند. در چنین شرایطی، تراپی میتواند همان نقش حیاتیای را ایفا کند که اکسیژن برای بدن دارد؛ گفگتو با یک درمانگر امن است که کمک میکند فرد دوباره کنترل ذهن و زندگی خود را به دست بگیرد.
اما ادامهدادن جلسات مشاوره در روزهای آشفته به خودی خود چالشی بزرگ است. جابهجاییها، محدودیتهای ارتباطی، قطع اینترنت، ناامنی یا فشارهای مالی باعث میشود بسیاری از افراد مجبور شوند جلسات درمانی خود را متوقف کنند؛ توقفی که گاهی هفتهها یا ماهها طول میکشد و میتواند روند درمان را مختل کرده یا وضعیت روانی فرد را بدتر کند. به همین دلیل، روانشناسان تأکید میکنند که ادامهدادن تراپی در این دورهها اهمیت دوچندان پیدا میکند و باید راهحلهایی پیدا کرد که جلسات درمانی بههیچوجه متوقف نشوند.
تراپی در زمان جنگ چه کمکی میکند؟
- کمک به مدیریت اضطراب و ترسهای شدید
- کاهش احساس درماندگی و بازگرداندن کنترل ذهنی
- پردازش احساسات پیچیده ناشی از شرایط جنگی
- پیشگیری از افسردگی عمیق، PTSD یا اختلالات مرتبط
- حفظ سلامت روان برای مراقبت از خانواده و کودکان
- تقویت توانایی تصمیمگیری در دورههای مبهم و پرریسک
- ایجاد یک نقطه امن ذهنی که فرد بتواند در آن تنفس کند و دوباره انرژی بگیرد
از سوی دیگر، تراپی در دوران جنگ بهمعنای یافتن راههایی برای «ادامه دادن و دوام آوردن» است؛ پس حتی اگر قبلا تراپی را شروع نکردید، شاید الان نیاز بیشتری به حرف زدن با تراپیست داشته باشید. بسیاری از روانشناسان تأکید میکنند که حتی یک جلسه تلفنی هم میتواند تأثیر قابلتوجهی بر ثبات روانی فرد داشته باشد. مهم این است که ارتباط درمانگر و مراجع قطع نشود.
روشهای برگزاری جلسات که باتوجه به شرایط میتوان انتخاب کرد؟
- مشاوره حضوری (در صورت نزدیکی به کلینیک روانشناس و امکان رفت و آمد امن)
- مشاوره آنلاین (در صورت عدم وجود امکان حضور در اتاق درمان، بهترین گزینه است)
- مشاوره تلفنی (وقتی اینترنت قطع یا ناپایدار و ضعیف است، ابزار مناسبی برای تداوم جلسات است)
مهم این است که هر کس بتواند هرطور که میتواند خودش را به جلسات تراپی متصل نگهدارد.
چطور میتوان در شرایطی که اینترنت بینالملل با محدودیت یا قطع مواجه است، جلسات تراپی را ادامه داد؟
این دقیقاً همان نقطهایست که خدمات آنلاین پلتفرمهایی مانند رواندرمان نقشی حیاتی پیدا میکنند. در سالهای اخیر، پلتفرم روانشناسی روان درمان تلاش کرده است تا امکان دسترسی مداوم به خدمات روانشناسی را برای همه افراد و حتی در سختترین شرایط اجتماعی فراهم کند.
رواندرمان؛ پلتفرمی که اجازه نمیدهد جلسات تراپی متوقف شوند
برخلاف بسیاری از سرویسهایی که با قطع یا اختلال اینترنت بینالملل قابل استفاده نیستند، کاربران و درمانگران حتی در شرایط محدودیت اینترنت یا اتصال ضعیف، با ابزار مشاوره آنلاین و تصویری امکان برگزاری جلسات تراپی خود را دارند.
این ویژگی باعث شده افراد بتوانند بدون نگرانی از قطع ارتباط، جلسات خود را ادامه دهند؛ جلسهای که شاید برای یک فرد فقط یک گفتوگوی عادی باشد، اما برای فرد دیگری یک نقطه اتکا در دل بحران محسوب میشود.
پس اگر دارید این مطلب را میخوانید و به این فکر میکنید که برای شروع یا ازسرگیری تراپی خود اقدام کنید یا نه! باید به این نتیجه رسیده باشید که اهمیت حضور در فضای رواندرمانی چقدر لازم است. برای آنکه بتوانید تاثیرات نامناسب جنگ را بر سلامت روان و حتی جسم خود، خانواده و عزیزانتان کاهش دهید و مدیریت زندگی زیر سایه بحران را داشته باشید، تراپی یک انتخاب منطقی و مناسب است.