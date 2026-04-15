اولین جلسه هیأت عامل بیمه معلم در سال ۱۴۰۵ برگزار شد
نخستین جلسه هیأت عامل بیمه معلم در سال جدید، روز دوشنبه دهم فروردین ماه برگزار شد. این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت شرکت و ترسیم برنامههای آتی، بهویژه در راستای مقابله با چالشهای اقتصادی و بحرانهای تحمیلی، باحضور مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و مدیران ستادی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، در ابتدای این جلسه، علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم، با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی، بر لزوم هوشیاری و آمادگی همیشگی نیروها در این شرایط بحرانی تأکید کرد.
او همچنین به سفرهای اخیر خود به استانهای مازندران، البرز، فارس، اصفهان و بازدید از شعبات تهران اشاره کرد و ضمن قدردانی از حضور پرسنل از تاریخ نهم اسفند ماه در شرایط بحرانی و تعطیلات نوروزی، تصریح کرد که هیچگونه وقفه یا تعطیلی حتی به مدت یک ساعت در شعب و نمایندگیهای این شرکت در سراسر کشور رخ نداده است که نشاندهنده تعهد عمیق کارکنان به وظایف خود است.
در این جلسه، فروش ۲.۴ همت بیمه معلم در دوران جنگ تحمیلی، از تاریخ ۹ اسفند تا ۷ فروردین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین، اشارهای به برگزاری کمپین نوروزی با شعار «بیمه معلم، همراه هموطن» شد.
معاونین نیز گزارشی از طرحهای نوروزی معرفیشده، شامل بیمه آتشسوزی مسکونی، بیمه بدنه خودرو، بیمه حوادث انفرادی و بیمه باربری نیز ارائه کردند.
در پایان جلسه، ضمن جمعبندی موضوعات مطرحشده، بر هماهنگی بیشتر واحدها و اجرای منسجم برنامههای مصوب تأکید شد.