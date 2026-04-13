توقف صدور چک کاغذی و الزام به صدور چک الکترونیکی از انتهای سال 1405

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با توجه به اینکه در حال حاضر خدمت چک الکترونیکی برای مشتریان حقیقی در سامانه های بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی و همراه بانک ملت و برای مشتریان حقوقی در سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی در دسترس است، مشتریان باید ضمن درخواست صدور دسته چک الکترونیکی به صورت غیرحضوری، نسبت به جایگزینی دسته چک های الکترونیکی با دسته چک های کاغذی تا پایان سال جاری اقدام کنند تا از خدمات چک الکترونیکی بهره مند شوند.

همچنین مرکز ارتباط بانک ملت با شماره 1556 آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان است.

