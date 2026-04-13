در نشست مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و اعضای مجمع کارآفرینان بیان شد:
نگاه به ظرفیت های داخل به جای واردات
در نشست مشترک گروه فولاد مبارکه و اعضای مجمع کارآفرینان، سعید زرندی با اشاره به شرایط فعلی صنعت فولاد تأکید کرد برای بازگشت به ثبات در تولید و بازار باید از تصمیمات شتابزده پرهیز کرد و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، مدیریت بازار محصولات فولادی در ماههای پیشرو با دقت دنبال شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، نشست مشترک گروه فولاد مبارکه و اعضای مجمع کارآفرینان با حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه برگزار شد.
سعید زرندی در این نشست با تشریح وضعیت تولید در صنعت فولاد اظهار کرد: در شرایط فعلی لازم است ابتدا خود را بازیابی کنیم و دوباره به وضعیت پایدار بازگردیم. برآورد ما این است که برای مدیریت بازار محصولات فولادی در سه ماه آینده باید دغدغه داشته باشیم .
وی در ادامه اظهار داشت: تلاش کردهایم از اتخاذ تصمیمات شتابزده در این حوزه جلوگیری کنیم وسایر فعالین را هم به توجه به ظرفیت های داخل کشور توصیه کنیم.