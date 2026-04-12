به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این اپلیکیشن خدمات بسیار متنوعی دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

افتتاح حساب آنلاین

دریافت تسهیلات ممتاز به‌صورت غیرحضوری

صدور کارت

اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به صورت کاملا آنلاین

انتقال وجه کارتی و حسابی (داخلی، ساتنا و پایا)

پرداخت قبوض و خدمات خودرویی

اعطای اعتبار خرید BNPL (الان بخر، بعداً پرداخت کن)

خرید بسته‌ی افزوده‌ی اینترنت و شارژ سیم‌کارت

پرداخت اقساط تسهیلات سازمانی به‌صورت غیرحضوری

اعتبار خرید کالای بادوام (کالانو)

نمایش گردش و صورتحساب

