تجارت در مسیر خدمت؛
با باجت بانک تجارت؛ بانکداری، سریع و آنلاین میشود
«باجت» کانال دیجیتال بانک تجارت است که خدمات اعتباری و تسهیلاتی را بهصورت کاملاً آنلاین و غیرحضوری ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این اپلیکیشن خدمات بسیار متنوعی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
افتتاح حساب آنلاین
دریافت تسهیلات ممتاز بهصورت غیرحضوری
صدور کارت
اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به صورت کاملا آنلاین
انتقال وجه کارتی و حسابی (داخلی، ساتنا و پایا)
پرداخت قبوض و خدمات خودرویی
اعطای اعتبار خرید BNPL (الان بخر، بعداً پرداخت کن)
خرید بستهی افزودهی اینترنت و شارژ سیمکارت
پرداخت اقساط تسهیلات سازمانی بهصورت غیرحضوری
اعتبار خرید کالای بادوام (کالانو)
نمایش گردش و صورتحساب