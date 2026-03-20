به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، این شعار با هدف تقویت حس همدلی و تأکید بر همراهی سازمان‌های خدماتی با مردم در شرایط خاص کشور انتخاب شده است. در این پیام تلاش شده بر نقش نهادهای خدمت‌رسان در حمایت اجتماعی و حضور در کنار شهروندان، به‌ویژه در فضای حساس کنونی، تأکید شود.

برنامه‌های نوروزی بیمه معلم در سال پیش‌رو با محوریت خدمت‌رسانی مستمر، ایجاد آرامش خاطر برای بیمه‌گزاران و تقویت همبستگی اجتماعی طراحی شده است. همچنین این شرکت در ایام نوروز طرح‌های حمایتی ویژه‌ای را در دستور کار دارد تا ضمن تداوم ارائه خدمات بیمه‌ای، پاسخ‌گوی نیازهای بیمه‌گزاران و شهروندان در مناطق مختلف کشور باشد.

انتهای پیام/