اعلام شعار نوروزی بیمه معلم: «بیمه معلم، همراه هموطن»
بیمه معلم در آستانه نوروز ۱۴۰۵ از شعار نوروزی خود با عنوان «بیمه معلم، همراه هموطن» رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، این شعار با هدف تقویت حس همدلی و تأکید بر همراهی سازمانهای خدماتی با مردم در شرایط خاص کشور انتخاب شده است. در این پیام تلاش شده بر نقش نهادهای خدمترسان در حمایت اجتماعی و حضور در کنار شهروندان، بهویژه در فضای حساس کنونی، تأکید شود.
برنامههای نوروزی بیمه معلم در سال پیشرو با محوریت خدمترسانی مستمر، ایجاد آرامش خاطر برای بیمهگزاران و تقویت همبستگی اجتماعی طراحی شده است.
همچنین این شرکت در ایام نوروز طرحهای حمایتی ویژهای را در دستور کار دارد تا ضمن تداوم ارائه خدمات بیمهای، پاسخگوی نیازهای بیمهگزاران و شهروندان در مناطق مختلف کشور باشد.