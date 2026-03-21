بیمه ایران در کنار ملت ایران با پرداخت ۹/۵ همت خسارت از آغاز جنگ رمضان

قدیمی‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور در سایه حضور مستمر همکاران صف و ستاد با صدور بیش از ۳۱۷ هزار فقره بیمه‌نامه و پرداخت ۹/۵ همت خسارت در راستای ایفای رسالت اجتماعی خود گام برداشت.

از ۳۱۷ فقره بیمه‌نامه، ۱۸۰ هزار فقره بیمه‌نامه بدنه خودرو با پوشش خطر جنگ و ۱۳۷ هزار فقره بیمه‌نامه در رشته منازل مسکونی با پوشش خطر جنگ صادر شده است.

بیمه ایران همچنین با طراحی و ارائه پوشش جنگ، دامنه وسیعی از خدمات را اعم از حوزه‌های حمل‌ونقل، متصدیان حمل بار، کالاهای اساسی، کشتی‌ها و اتوبوس‌های شرکت واحد جهت تخلیه پایانه‌های مسافری و … را نیز زیر چتر حمایتی خود گرفته‌است.

مدیران شرکت سهامی بیمه‌ایران با حضور مستمر و در صحنه خود با برگزاری ۱۶ بازدید از شعب شرکت و ۱۳ جلسه پدافند غیرعامل توانستند استمرار بلاوقفه خدمات و نقش‌های حمایتی خود را حفظ کنند.

گفتنی است؛ جبران خسارت خودروها در ایام جنگ بر عهده بیمه مرکزی است که بیمه ایران از سوی بیمه مرکزی برای ارائه این خدمات انتخاب شده است.





انتهای پیام/