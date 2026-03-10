به گزارش ایلنا؛ این پوشش ارزشمند در بیمه بدنه خودرو، منازل مسکونی و بخش‌هایی از شبکه حمل‌ونقل کشور ارائه می‌شود و گامی استوار در پاسداری از سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های حیاتی کشور به شمار می‌رود.

در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، بیمه ایران با اقدامی شجاعانه و بی‌سابقه، خسارت خودروهای آسیب‌دیده را پرداخت کرد و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان پیشگام ارائه خدمات نوآورانه و خدمت بی‌نظیر به مردم تثبیت کرد.

امروز نیز، فعال‌سازی مجدد این پوشش، نمادی از تعهد راسخ بیمه ایران به صیانت از دارایی‌های مردم و حمایت از زیرساخت‌های حیاتی کشور است.

هموطنان می‌توانند برای بهره‌مندی از این خدمت بی‌نظیر به شعب و نمایندگی‌های بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه کنند و تجربه‌ای از اعتماد، امنیت و پشتیبانی ملی را با بیمه ایران رقم بزنند.

انتهای پیام/