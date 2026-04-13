ساسان فخر، مدیر هتل جهانگردی میگون و‌ گروه دماوند و طبرستان در گفتگو با ایلنا از برنامه‌های این مجموعه صحبت کرد و همچنین در مورد شرایط هتل‌های این مجموعه و برنامه‌هایشان توضیحاتی ارائه داد.

در کدام‌یک از هتل‌های گروه طبرستان و دماوند، طی دوسال گذشته عملیات بازسازی یا نوسازی انجام شده است؟

در دو سال گذشته، گروه هتل‌های دماوند و طبرستان اقدامات گسترده‌ای در زمینه بازسازی و بهسازی واحدهای اقامتی و پذیرایی انجام داده است. اقدام شاخص و برجسته این دوره، بازسازی ۱۲ ویلای هتل جهانگردی چلندر بود که پس از حدود ۲۰ سال از مدار فروش خارج شده بودند و اکنون به‌طور کامل بازسازی و مجدداً به چرخه اقامتی و پذیرایی بازگشته‌اند. این امر موجب افزایش ظرفیت بهره‌برداری و ارتقای سطح خدمات در مجموعه گردیده است.

علاوه بر این، در سایر هتل‌های گروه، بهسازی‌های متعددی صورت گرفته که شامل نوسازی اتاق‌ها، تعویض موکت و کفپوش، رنگ‌آمیزی فضاهای اقامتی، اصلاح تجهیزات و وسایل چوبی، بهسازی کلبه‌ها و ویلاها، اصلاح زیرساخت‌های تأسیساتی و بازسازی محوطه‌ها بوده است. این اقدامات با هدف افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی مهمانان در تمامی واحدها اجرا شده است.

⁠آیا طی دو سال گذشته، هتل‌های زیرمجموعه با افزایش درآمد مواجه بوده‌اند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این رشد درآمدی را ناشی از چه عواملی می‌دانید و در کدام بخش‌ها نمود بیشتری داشته است؟

بله، در تمامی هتل‌های گروه دماوند و طبرستان شاهد افزایش درآمد بوده‌ایم. مهم‌ترین عوامل این رشد عبارتند از: بازسازی و بهسازی واحدها که باعث افزایش رضایتمندی مهمانان و ارتقای کیفیت خدمات شده است، افزایش نرخ اقامت و خدمات پذیرایی متناسب با بازار، بازگشت واحدهای بازسازی‌شده به چرخه فروش، تنوع مسیرهای درآمدی در برخی هتل‌ها، شامل فروش غذا و خدمات جانبی به عنوان نمونه، در هتل‌های چلندر و دیزین، بازسازی‌های گسترده باعث افزایش محسوس فروش و جذب مهمانان بیشتر شده است. در برخی دیگر از واحدها نیز افزایش درآمد عمدتاً از طریق افزایش نرخ اقامت و بهره‌وری خدمات اقامتی حاصل شده است.

عملکرد مجموعه شما در سالی که گذشت در مجموع چطور بوده است؟

عملکرد مجموعه نسبت به رقباء و شرایط حاکم بسیار مطلوب و رو به رشد بوده است. انسجام مدیریتی، تلاش کارکنان و اجرای برنامه‌های عملیاتی منظم از عوامل اصلی موفقیت مجموعه در سال گذشته محسوب می‌شوند.

⁠برند هتل جهانگردی چقدر در استقبال از مجموعه شما تأثیر دارد؟

برند ملی و شناخته‌ شده گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی تأثیر بسزایی در استقبال مهمانان داشته است. بازسازی‌های صورت‌ گرفته در دو سال اخیر باعث افزایش اعتماد و رضایتمندی مهمانان شده و جایگاه ارزشمند این برند ملی همواره مورد توجه هموطنان قرار دارد.

مدیریت مجموعه هتل جهانگردی و حمایت ایشان و سیاست‌های کلی مجموعه چطور بوده است؟

یکی از ارکان موفقیت مجموعه، نگاه ویژه مدیریت شرکت به توسعه و بازسازی هتل‌ها و ارتقای کیفیت خدمات است. مدیریت ارشد با تدوین و اجرای دقیق سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عملیاتی و حمایت مستمر از پرسنل و پروژه‌های عمرانی، زمینه رشد و بهره‌وری مستمر واحدها را فراهم کرده است.

چه راهکارهایی برای جذب بیشتر گردشگر در منطقه خودتان مد نظر دارید؟

تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات، تکمیل بازسازی‌ها، بهبود زیرساخت‌های اقامتی و افزایش رضایتمندی مهمانان در اولویت قرار دارد. همچنین بهره‌گیری از بازاریابی هدفمند، همکاری با آژانس‌های گردشگری، معرفی جاذبه‌های منطقه‌ای و ارائه بسته‌های ترکیبی اقامتی و پذیرایی، از جمله راهکارهای مؤثر برای جذب گردشگران بیشتر است. استمرار روند نوسازی و تقویت جایگاه برند ملی گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی نیز نقش مهمی در این مسیر ایفاء می‌کند.

