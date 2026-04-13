ساسان فخر در گفتگو با ایلنا:
مدیریت مجموعه هتل جهانگردی زمینهساز رشد و بهرهوری مطلوب در زیر مجموعه ها شده است
مدیر هتل میگون ومدیر گروه دماوند و طبرستان از وضعیت هتلهای این مجموعه در سالی که گذشت سخن گفت و در مورد شرایط پیش رو توضیحاتی داد.
ساسان فخر، مدیر هتل جهانگردی میگون و گروه دماوند و طبرستان در گفتگو با ایلنا از برنامههای این مجموعه صحبت کرد و همچنین در مورد شرایط هتلهای این مجموعه و برنامههایشان توضیحاتی ارائه داد.
در کدامیک از هتلهای گروه طبرستان و دماوند، طی دوسال گذشته عملیات بازسازی یا نوسازی انجام شده است؟
در دو سال گذشته، گروه هتلهای دماوند و طبرستان اقدامات گستردهای در زمینه بازسازی و بهسازی واحدهای اقامتی و پذیرایی انجام داده است. اقدام شاخص و برجسته این دوره، بازسازی ۱۲ ویلای هتل جهانگردی چلندر بود که پس از حدود ۲۰ سال از مدار فروش خارج شده بودند و اکنون بهطور کامل بازسازی و مجدداً به چرخه اقامتی و پذیرایی بازگشتهاند. این امر موجب افزایش ظرفیت بهرهبرداری و ارتقای سطح خدمات در مجموعه گردیده است.
علاوه بر این، در سایر هتلهای گروه، بهسازیهای متعددی صورت گرفته که شامل نوسازی اتاقها، تعویض موکت و کفپوش، رنگآمیزی فضاهای اقامتی، اصلاح تجهیزات و وسایل چوبی، بهسازی کلبهها و ویلاها، اصلاح زیرساختهای تأسیساتی و بازسازی محوطهها بوده است. این اقدامات با هدف افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی مهمانان در تمامی واحدها اجرا شده است.
آیا طی دو سال گذشته، هتلهای زیرمجموعه با افزایش درآمد مواجه بودهاند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این رشد درآمدی را ناشی از چه عواملی میدانید و در کدام بخشها نمود بیشتری داشته است؟
بله، در تمامی هتلهای گروه دماوند و طبرستان شاهد افزایش درآمد بودهایم. مهمترین عوامل این رشد عبارتند از: بازسازی و بهسازی واحدها که باعث افزایش رضایتمندی مهمانان و ارتقای کیفیت خدمات شده است، افزایش نرخ اقامت و خدمات پذیرایی متناسب با بازار، بازگشت واحدهای بازسازیشده به چرخه فروش، تنوع مسیرهای درآمدی در برخی هتلها، شامل فروش غذا و خدمات جانبی به عنوان نمونه، در هتلهای چلندر و دیزین، بازسازیهای گسترده باعث افزایش محسوس فروش و جذب مهمانان بیشتر شده است. در برخی دیگر از واحدها نیز افزایش درآمد عمدتاً از طریق افزایش نرخ اقامت و بهرهوری خدمات اقامتی حاصل شده است.
عملکرد مجموعه شما در سالی که گذشت در مجموع چطور بوده است؟
عملکرد مجموعه نسبت به رقباء و شرایط حاکم بسیار مطلوب و رو به رشد بوده است. انسجام مدیریتی، تلاش کارکنان و اجرای برنامههای عملیاتی منظم از عوامل اصلی موفقیت مجموعه در سال گذشته محسوب میشوند.
برند هتل جهانگردی چقدر در استقبال از مجموعه شما تأثیر دارد؟
برند ملی و شناخته شده گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی تأثیر بسزایی در استقبال مهمانان داشته است. بازسازیهای صورت گرفته در دو سال اخیر باعث افزایش اعتماد و رضایتمندی مهمانان شده و جایگاه ارزشمند این برند ملی همواره مورد توجه هموطنان قرار دارد.
مدیریت مجموعه هتل جهانگردی و حمایت ایشان و سیاستهای کلی مجموعه چطور بوده است؟
یکی از ارکان موفقیت مجموعه، نگاه ویژه مدیریت شرکت به توسعه و بازسازی هتلها و ارتقای کیفیت خدمات است. مدیریت ارشد با تدوین و اجرای دقیق سیاستهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت عملیاتی و حمایت مستمر از پرسنل و پروژههای عمرانی، زمینه رشد و بهرهوری مستمر واحدها را فراهم کرده است.
چه راهکارهایی برای جذب بیشتر گردشگر در منطقه خودتان مد نظر دارید؟
تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات، تکمیل بازسازیها، بهبود زیرساختهای اقامتی و افزایش رضایتمندی مهمانان در اولویت قرار دارد. همچنین بهرهگیری از بازاریابی هدفمند، همکاری با آژانسهای گردشگری، معرفی جاذبههای منطقهای و ارائه بستههای ترکیبی اقامتی و پذیرایی، از جمله راهکارهای مؤثر برای جذب گردشگران بیشتر است. استمرار روند نوسازی و تقویت جایگاه برند ملی گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی نیز نقش مهمی در این مسیر ایفاء میکند.