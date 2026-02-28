احتمال افت قیمت طلا در روزهای آینده؛ آیا اسفند زمان مناسبی برای خرید است؟

بازار طلا در هفته‌های اخیر یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است. جهش‌های سریع، شکست مقاومت‌های مهم، رکوردشکنی‌های پی‌درپی و سپس اصلاح‌های مقطعی، فضایی هیجانی و در عین حال پیچیده ایجاد کرده‌اند. اکنون که در ماه اسفند قرار داریم و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده و اونس جهانی نیز حوالی ۵۲۰۰ دلار معامله می‌شود، این پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا احتمال کاهش قیمت طلا در روزهای آینده وجود دارد و اگر چنین است، آیا این افت می‌تواند فرصت خرید باشد؟

برای پاسخ به این سؤال باید سه محور اصلی را بررسی کنیم: تحلیل تکنیکال نمودارها، عوامل بنیادی داخلی و بین‌المللی، و نقش نرخ دلار در بازار ایران. ترکیب این سه عامل می‌تواند تصویر روشن‌تری از مسیر احتمالی طلا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه دهد.

وضعیت فعلی بازار طلا در اسفند

در حال حاضر قیمت طلای آب شده ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۲۰ میلیون تومان است؛ سطحی که تا چند ماه پیش دور از ذهن به نظر می‌رسید. این رشد پرشتاب تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، جهش بی‌سابقه اونس جهانی و تشدید انتظارات تورمی شکل گرفته است.

از سوی دیگر، قیمت جهانی طلا که با نماد اونس شناخته می‌شود، اکنون در محدوده ۵۲۰۰ دلار قرار دارد. چنین سطحی نشان‌دهنده افزایش شدید تقاضا برای دارایی‌های امن در سطح جهانی است؛ به‌ویژه در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلتیک، نگرانی‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی انبساطی در بسیاری از کشورها ادامه دارد.

با این حال تجربه بازار نشان داده است که هر رشد پرشتاب، معمولاً با یک دوره استراحت یا اصلاح همراه می‌شود. بنابراین حتی در روندهای صعودی قدرتمند نیز اصلاح‌های مقطعی امری طبیعی و حتی ضروری محسوب می‌شوند.

آیا اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت محتمل است؟

رشد سریع قیمت طلا طی هفته‌های اخیر باعث شده بازار وارد محدوده‌ای شود که از منظر تکنیکال «بیش‌خرید» یا اشباع خرید تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، احتمال کاهش موقت قیمت افزایش می‌یابد.

اصلاح قیمتی به معنای تغییر روند بلندمدت نیست؛ بلکه نوعی بازگشت کوتاه‌مدت برای تخلیه هیجان بازار و تثبیت سطوح جدید قیمتی است. در بسیاری از موارد، پس از یک اصلاح چندروزه، بازار مجدداً به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد.

با توجه به سطح ۲۰ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار، اگر فشار فروش افزایش یابد، محدوده‌های ۱۹ تا ۱۹.۳ میلیون تومان می‌توانند به‌عنوان اولین سطوح حمایتی مطرح شوند. در صورت اصلاح عمیق‌تر، احتمال لمس ناحیه ۱۸.۵ تا ۱۸.۸ میلیون تومان نیز وجود دارد، هرچند در حال حاضر این سناریو چندان پررنگ نیست.

تحلیل تکنیکال؛ نشانه‌های هشدار کوتاه‌مدت

بررسی نمودار ۴ ساعته طلا نشان می‌دهد قیمت در مدت زمان کوتاهی چندین مقاومت مهم را پشت سر گذاشته است. این حرکت تند معمولاً پایدار نیست و بازار تمایل دارد بخشی از مسیر را بازگردد.

۱. واگرایی نزولی در اندیکاتورها

در برخی اندیکاتورها مانند RSI و MACD نشانه‌هایی از ضعف قدرت خرید دیده می‌شود. زمانی که قیمت سقف جدید ثبت می‌کند اما اندیکاتور نتواند سقف بالاتری بسازد، احتمال اصلاح افزایش می‌یابد.

۲. فاصله زیاد از میانگین‌های متحرک

قیمت فعلی فاصله محسوسی از میانگین‌های مهم کوتاه‌مدت گرفته است. بازارها معمولاً تمایل دارند به این میانگین‌ها بازگردند. این بازگشت می‌تواند به شکل اصلاح قیمتی یا نوسان زمانی ظاهر شود.

۳. وضعیت اشباع خرید

در شرایطی که حجم خرید به شکل ناگهانی افزایش می‌یابد، بازار به مرحله‌ای می‌رسد که خریداران جدید کمتر می‌شوند و فروشندگان فعال‌تر می‌شوند. این تغییر موقت تعادل می‌تواند به افت چندروزه قیمت منجر شود.

نقش دلار در تعیین مسیر طلا

در بازار ایران، قیمت طلا رابطه مستقیمی با نرخ ارز دارد. حتی اگر اونس جهانی طلا ثابت بماند، تغییرات دلار می‌تواند قیمت طلای داخلی را جابه‌جا کند.

اگر نرخ دلار وارد فاز اصلاح شود و به سطوح پایین‌تری بازگردد، فشار نزولی بر طلا افزایش می‌یابد. در مقابل، هرگونه رشد دوباره دلار می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند.

در اسفند معمولاً بازار ارز نیز تحت تأثیر افزایش تقاضای پایان سال قرار می‌گیرد. این عامل می‌تواند مانع از اصلاح عمیق طلا شود. بنابراین کاهش احتمالی قیمت طلا در کوتاه‌مدت، تا حد زیادی به رفتار دلار وابسته است.

بررسی تأثیر اونس جهانی

قیمت اونس جهانی اکنون در محدوده ۵۲۰۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که بیانگر نگرانی‌های گسترده اقتصادی و سیاسی در جهان است. طلا همواره به‌عنوان دارایی امن در زمان بحران‌ها مطرح بوده است.

اگر شرایط ژئوپلتیک تشدید شود یا بازارهای مالی جهانی با نوسان منفی مواجه شوند، تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد و احتمال رشد دوباره اونس وجود دارد. در چنین سناریویی، حتی در صورت اصلاح کوتاه‌مدت، روند میان‌مدت طلا همچنان صعودی باقی خواهد ماند.

در مقابل، اگر داده‌های اقتصادی مثبت منتشر شود و سیاست‌های پولی انقباضی‌تر شوند، ممکن است اونس وارد فاز اصلاح شود. این اتفاق می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد کند.

محدوده‌های مهم حمایتی و مقاومتی

برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، توجه به سطوح کلیدی اهمیت زیادی دارد:

محدوده مقاومتی ۲۰ تا ۲۰.۵ میلیون تومان

این محدوده اکنون نقش سد روانی بازار را بازی می‌کند. تثبیت بالای این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۲۱ میلیون تومان باز کند.

حمایت ۱۹ میلیون تومان

اولین سطح حمایتی جدی در صورت اصلاح، محدوده ۱۹ میلیون تومان است. حفظ این سطح نشانه سلامت روند صعودی خواهد بود.

حمایت روانی ۱۸.۵ میلیون تومان

در صورت افزایش فشار فروش، این سطح می‌تواند مانع افت بیشتر شود. از دست رفتن آن احتمال اصلاح عمیق‌تر را تقویت می‌کند.

چرا با وجود احتمال اصلاح، روند کلی همچنان صعودی است؟

با وجود احتمال کاهش مقطعی قیمت، عوامل بنیادی متعددی از ادامه روند صعودی در میان‌مدت حمایت می‌کنند:

انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ایران رشد نقدینگی، کسری بودجه و افزایش هزینه‌ها باعث شده تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا افزایش یابد. تقاضای فصلی پایان سال اسفند همواره ماهی پرتقاضا برای خرید طلا بوده است. این موضوع می‌تواند مانع افت شدید قیمت شود. ریسک‌های سیاسی و اقتصادی جهانی تنش‌های بین‌المللی و نااطمینانی اقتصادی، جایگاه طلا را به‌عنوان پناهگاه سرمایه تقویت کرده است. نوسانات بازار ارز در نیمه دوم سال تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نیمه دوم سال معمولاً با نوسان بیشتر در بازار ارز همراه است که می‌تواند از طلا حمایت کند.

سناریوهای احتمالی برای روزهای آینده

با توجه به شرایط فعلی، می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت:

سناریوی اول: اصلاح کوتاه‌مدت

کاهش قیمت به محدوده ۱۹ تا ۱۹.۳ میلیون تومان طی چند روز آینده و سپس بازگشت به روند صعودی.

سناریوی دوم: تثبیت و نوسان در محدوده فعلی

بازار بین ۱۹.۵ تا ۲۰.۵ میلیون تومان نوسان کند و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جمع‌آوری کند.

سناریوی سوم: شکست مقاومت و ادامه رشد

در صورت تثبیت بالای ۲۰.۵ میلیون تومان، حرکت به سمت ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان دور از ذهن نیست.

در حال حاضر سناریوی اول و دوم محتمل‌تر به نظر می‌رسند، مگر اینکه عامل بنیادی قدرتمندی وارد بازار شود.

آیا اکنون زمان خرید است؟

پاسخ به این سؤال به هدف سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد:

اگر دید کوتاه‌مدت دارید، ممکن است صبر برای اصلاح چندروزه منطقی‌تر باشد.

اگر دید میان‌مدت و بلندمدت دارید، خرید پله‌ای می‌تواند ریسک را کاهش دهد.

ورود یک‌باره در سقف‌های قیمتی همواره با ریسک بیشتری همراه است.

بهترین استراتژی در شرایط پرنوسان، مدیریت سرمایه و تقسیم خرید به چند مرحله است.

جمع‌بندی

در اسفند ماه و در شرایطی که طلای ۱۸ عیار به ۲۰ میلیون تومان و اونس جهانی به ۵۲۰۰ دلار رسیده، در پیش بینی قیمت طلای آب شده، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قیمت وجود دارد. نشانه‌های تکنیکال و رفتار هیجانی بازار از امکان کاهش موقت قیمت خبر می‌دهند. با این حال عوامل بنیادی مانند تورم، تقاضای فصلی، ریسک‌های سیاسی و وضعیت بازار ارز همچنان از روند صعودی میان‌مدت حمایت می‌کنند.

بنابراین اگر کاهش قیمتی رخ دهد، احتمالاً موقتی خواهد بود و نمی‌توان آن را آغاز یک روند نزولی بلندمدت دانست. تصمیم نهایی برای خرید یا صبر، به افق سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد.

بازار طلا همچنان بازاری حساس و وابسته به متغیرهای متعدد است؛ بنابراین پیگیری مداوم اخبار اقتصادی و تحلیل‌های معتبر می‌تواند در اتخاذ تصمیمی هوشمندانه نقش مهمی ایفا کند.

