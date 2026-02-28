قیمت ایمپلنت کامل فک بالا و پایین چقدر است؟
اعداد این صفحه برای برآورد اولیه و تصمیمگیری آگاهانه است. مبلغ نهایی بعد از معاینه و دیدن CBCT مشخص میشود.
چطور در ۱۵ دقیقه یک برآورد قابل اتکا برای خودمان بسازیم؟
برای ایمپلنت کامل دو فک، بهترین روش این است که بهجای یک عدد کلی، هزینه را به چند «قطعه قابل استعلام» تقسیم کنیم. چون خیلی از اختلاف قیمتها از اینجا میآید که یک مرکز هزینه پروتز نهایی و اباتمنت و پیوند را داخل پکیج میگذارد و مرکز دیگر جدا حساب میکند. برای همین قیمت ایمپلنت کامل فک بالا و پایین را باید با توجه به قیمت هر قطعه و هر درمان جانبی مورد نیازی به طور جدا بررسی کرد.
در تهران هزینه ایمپلنت کامل هر فک در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان و برای فولماوث (هر دو فک) حدود ۲۲۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد میشود.
قطعههای اصلی هزینه در ایمپلنت کامل دو فک
هزینه این ۶ قطعه را جداگانه از مرکز درمانی بپرسید و مقایسه کنید:
- تشخیص و طرح درمان (ویزیت + برنامهریزی)
- تصویربرداری (OPG و معمولاً CBCT)
- آمادهسازی دهان (درمان عفونتها/کشیدنها/ترمیمهای ضروری)
- جراحی و کاشت پایهها
- قطعات اتصال (اباتمنتها و اجزای پروتزی)
- پروتز نهایی (متریال و طراحی پروتز)
برآورد سریع هزینهها با قطعهبندی (سال ۱۴۰۴)
این جدول مثل «فرم استعلام» است؛ هر مرکز را با همین ساختار از نظر پوشش خدمات مقایسه کنید.
|قطعه هزینه
|داخلش چه چیزهایی است؟
|چرا در قیمتها اختلاف میافتد؟
|عدد/بازههای مرجع
|تصویربرداری
|OPG + در اکثر فولماوثها CBCT
|بعضی مراکز داخل پکیج حساب میکنند، بعضی جدا
|OPG معمولاً حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ گزارش شده است.
|کاشت پایهها
|تعداد پایه هر فک + برند + سختی جراحی
|تعداد پایه (۴/۶/۸) و برند ایمپلنت تفاوت جدی ایجاد میکند
|قیمت هر واحد ایمپلنت در تهران حدود ۲۵ تا ۷۰ میلیون تومان ذکر شده است.
|قطعات اتصال
|اباتمنتها/اتصالات مخصوص پروتز کامل
|گاهی جداگانه اضافه میشود و باعث شوک قیمتی میگردد
|بهتر است دقیقاً سؤال شود “اباتمنت داخل مبلغ هست؟”
|پروتز نهایی
|اکریلیک/کامپوزیت/زیرکونیا و طراحی لابراتوار
|کیفیت لابراتوار و متریال، بخش بزرگی از اختلاف قیمت است
|روکش ایمپلنت بازه ۱۶ تا ۴۰ میلیون تومان
|درمانهای جانبی
|پیوند استخوان/سینوس لیفت/پودر استخوان
|مخصوصاً در فک بالا ممکن است تعیینکننده باشد
|سینوس لیفت / پیوند استخوان / پودر استخوان
|آمادهسازی دهان
|درمان عفونت، کشیدن دندانهای غیرقابل نگهداری
|کاملاً کیسبهکیس است
|عدد ثابت ندارد؛ بعد از معاینه مشخص میشود
سه مسیر رایج برای “ایمپلنت کامل فک بالا و پایین” (از نگاه بودجه)
بهجای اینکه یک قیمت ثابت بخواهیم، باید ببینیم شما عملاً کدام مسیر را میروید.
انتخاب مسیر درمان و اثرش روی بودجه (سال ۱۴۰۴)
|مسیر
|معمولاً چند پایه در هر فک؟
|خروجی
|مزیت اصلی
|اثر روی هزینه
|پروتز ثابت روی پایهها (مثلاً ۴ پایه)
|4
|ثابت
|تعداد پایه کمتر، مسیر سادهتر برای برخی کیسها
|معمولاً اقتصادیتر از گزینههای با پایه بیشتر، اما به طراحی و کیس وابسته است
|پروتز ثابت با پایههای بیشتر
|6 تا 10
|ثابت
|پایداری و انعطاف طراحی بیشتر در بعضی شرایط
|معمولاً هزینه بالاتر بهخاطر پایه و قطعات بیشتر
|پروتز متحرک قفلشونده (اوردنچر)
|متغیر
|نیمهثابت/متحرک
|هزینه کنترلشدهتر نسبت به ثابت کامل
|معمولاً بودجه پایینتر از ثابت کامل، با تفاوت در تجربه استفاده
اگر هدف شما دقیقاً “ایمپلنت ثابت و کامل” است، همان ابتدا این را شفاف بگویید تا قیمت را بر مبنای پروتز ثابت اعلام کنند (نه اوردنچر).
هزینههای جانبی که بودجه را جابهجا میکنند (سال ۱۴۰۴)
|درمان جانبی
|معمولاً چه زمانی لازم میشود؟
|بازه قیمتی میانگین (تومان)
|تاریخ
|جراحی سینوس لیفت کلوز (Closed)
|کمبود ارتفاع استخوان در فک بالا (معمولاً عقب فک بالا)
|10,000,000 تا 30,000,000
|۱ اسفند ۱۴۰۴
|جراحی سینوس لیفت اوپن (Open)
|کمبود شدیدتر استخوان فک بالا / نیاز به بازسازی بیشتر
|1۵,000,000 تا 3۵,000,000
|۱ اسفند ۱۴۰۴
|پیوند استخوان از ناحیه
|وقتی استخوان محل ایمپلنت ضعیف/تحلیلرفته باشد
|5,000,000 تا 20,000,000
|۱ اسفند ۱۴۰۴
|پیوند ریج استخوانی (Ridge Augmentation)
|باریک بودن ریج/نیاز به پهنتر شدن استخوان برای ایمپلنت
|5,000,000 تا 20,000,000 (بسته به نوع و حجم پیوند)
|۱ اسفند ۱۴۰۴
|پودر استخوان
|همراه پیوند استخوان/سینوس لیفت یا بازسازیهای محدود
|2,000,000 تا 10,000,000
|۱ اسفند ۱۴۰۴
|لیفت لثه (جینجیوکتومی)
|وقتی برای بهبود خط لثه/نمایان شدن تاج/اصلاح طرح لبخند نیاز باشد
|3,000,000 تا 10,000,000 (برای هر جلسه)
|۲۸ بهمن ۱۴۰۴
|جراحی دندان عقل (در صورت نیاز قبل از درمان اصلی)
|اگر دندان عقل مشکلساز باشد (عفونت /نهفتگی/فشار به بقیه)
|12,000,000 تا 25,000,000 (برای هر دندان)
|۱ اسفند ۱۴۰۴
چه زمانی به درمان جانبی نیاز است؟
در فولماوث، بیشترین تغییر بودجه معمولاً از فک بالا میآید (کمبود ارتفاع استخوان و نزدیکی به سینوس).
|مورد
|معمولاً چه زمانی لازم میشود؟
|نشانههای رایج در CBCT
|سینوس لیفت (فک بالا)
|وقتی ارتفاع استخوان در ناحیه خلفی فک بالا کافی نیست
|کاهش ارتفاع استخوان زیر سینوس
|پیوند استخوان
|تحلیل استخوان یا نیاز به تقویت محل کاشت
|پهنای/ارتفاع ناکافی
|پودر استخوان
|برای بازسازی و تقویت
|بسته به نوع پیوند/لیفت
دو مثال واقعی برای اینکه “عدد” دستتان بیاید
این مثالها برای ذهنیتسازی است؛ شما ممکن است به دلیل استخوان/طرح پروتز/برند، بالاتر یا پایینتر قرار بگیرید.
مثال اول: فول دو فک
اگر هر فک ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان باشد و فولماوث ۲۲۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، این یعنی خیلی از کیسها (بسته به طرح درمان) در همین بازه تصمیمپذیر میشوند و بعد اگر سینوس لیفت یا پیوند اضافه شود، بودجه تغییر میکند.
مثال دوم: برآورد “واحدی” برای کنترل مقایسهها
اگر یک مرکز قیمت “هر واحد ایمپلنت” را اعلام کند، شما باید بپرسید فولماوث چند واحد حساب میشود و پروتز کامل چگونه قیمتگذاری شده است. چون فولماوث معمولاً با تعداد پایه محدود (مثل ۴ یا ۶) انجام میشود، نه ۱۲ یا ۱۴ واحد روکش تکی. برای همین مقایسه واحدی بدون دانستن مدل درمان ممکن است شما را گمراه کند. بازه قیمت هر واحد ایمپلنت در شهر تهران بین ۲۵ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد میشود.
چکلیست ۱۰ سؤال که قبل از پرداخت باید بپرسیم
اینها دقیقاً همان سؤالهایی است که باعث میشود قیمتها قابل مقایسه شوند و وسط کار “هزینههای اضافه” غافلگیرتان نکند:
- مسیر پیشنهادی شما برای من چیست؟ ثابت کامل یا اوردنچر؟
- برای فک بالا چند پایه و برای فک پایین چند پایه پیشنهاد شده و دلیلش چیست؟
- برند پایهها دقیقاً چیست و گارانتی/کارت اصالت چگونه ارائه میشود؟
- آیا قیمت شامل اباتمنتها و قطعات اتصال هست یا جدا حساب میشود؟
- پروتز نهایی دقیقاً از چه متریالی است و چه گزینههای جایگزینی دارد؟
- آیا دندان موقت (در صورت امکان) دارید؟ داخل پکیج هست یا جدا؟
- اگر سینوس لیفت لازم شد، برآورد هزینهاش چقدر اضافه میشود؟
- اگر پیوند استخوان لازم شد، برآورد هزینه و مدت زمانش چقدر است؟
- چند جلسه تنظیم/کنترل بعد از تحویل پروتز شامل هزینه است؟
- برنامه پرداخت مرحلهای چگونه است و هر مرحله دقیقاً بابت چیست؟
لیست ۱۰ مرکز دندانپزشکی در تهران
|نام مرکز
|محدوده
|تلفن
|وبسایت
|ایران ایمپلنت
|سعادتآباد
|90001555
|iranimplant.net
|کلینیک آیریک (IRIC)
|شریعتی / میرداماد
|02191321005
|iricclinic.com
|کلینیک دندانپزشکی پاسداران
|پاسداران
|02122886039
|pasdarandentalclinic.ir
|کلینیک پیور
|مطهری / کوه نور
|02188340064
|pure.clinic
|کلینیک ایمپلنتینو
|پاسداران
|09001116863
|implantino.com
|کلینیک دندانپزشکی عرشیان (شعبه شرق)
|رسالت / چهارراه سرسبز
|02177206000
|arshianclinic.com
|کلینیک دندانپزشکی عرشیان (شعبه شمال)
|شریعتی / قلهک
|02121001400
|arshianclinic.com
|مطب دکتر عباس گشادهرو
|زعفرانیه
|02128423938
|tehranimplantteam.com
|مرکز ایمپلنت تهران
|شرق و غرب تهران
|02177092159
|-
|مرکز ایمپلنت تهران
|شهرک غرب و جنتآباد
|02191002759
|-
|روشادنت
|سعادتآباد
|02191091002
|roshadent.com
|مطب دکتر احسان بیرنگ
|زعفرانیه
|02126355429
|drbirang.com