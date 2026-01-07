رشد ۴۹ درصدی درآمد خالص بانک تجارت؛ درآمدهای عملیاتی ۳۰ درصد قد کشید
مسیر پایدار درآمدزایی بانکداری مدرن بانک تجارت کام سهامداران را شیرین کرد
بانک تجارت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، با ثبت رشد ۴۹ درصدی خالص درآمد و افزایش حدود ۳۰ درصدی درآمدهای عملیاتی، تصویری روشن از موفقیت راهبرد بانکداری مدرن خود را به نمایش گذاشت؛ عملکردی که در کنار جهش قابلتوجه درآمدهای کارمزدی، نهتنها سودآوری بانک را به سطحی بالاتر رسانده، بلکه کام سهامداران «وتجارت» را با تثبیت یک مسیر پایدار و کمریسک در درآمدزایی، شیرین کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، بانک تجارت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ با ثبت مجموعهای از شاخصهای مثبت، تصویری متفاوت و قابل اتکا از عملکرد خود ارائه کرده است؛ عملکردی که از انتخاب مسیری آگاهانه و متمایز در مدیریت درآمد و عملیات بانکی حکایت دارد. رشد متوازن درآمدها، افزایش سهم خدمات کارمزدی و ارتقای شاخصهای بهرهوری نشان میدهد این بانک به جای تمرکز صرف بر افزایش حجم فعالیتها، بر کیفیت درآمد و پایداری عملکرد تمرکز کرده است.
مجموع درآمدهای عملیاتی نماد «وتجارت» در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱٬۱۴۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۰ درصد رشد را نشان میدهد. این افزایش در شرایطی محقق شده که بازار پول ایران با محدودیتهای متعددی روبهرو بوده و رقابت برای جذب منابع شدت گرفته است. با این حال، بانک تجارت مسیر متفاوتی را در درآمدزایی و سودآوری برگزیده و توانسته چشمانداز مثبت خود را تداوم بخشد.
ترکیب هوشمندانه درآمدهای وتجارت
هرچند درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی همچنان ستون اصلی درآمد بانک تجارت باقی مانده و با ثبت رقمی بیش از ۸۰۴ هزار میلیارد ریال، حدود ۷۰ درصد از کل درآمدهای عملیاتی را به خود اختصاص داده است، اما این سهم بالا نشاندهنده استمرار نقش بانک در تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی و حفظ جایگاه سنتی بانک در این بخش است.
در عین حال آنچه عملکرد بانک تجارت را متمایز میکند، تغییر تدریجی، پایدار و معنادار در تنوعبخشی به ترکیب درآمدهاست. برخلاف بسیاری از بانکها که همچنان بهشدت به درآمدهای تسهیلاتی متکی هستند، بانک تجارت موفق شده سهم درآمدهای غیرمشاع را افزایش داده و تعادل مطلوبتری در ساختار درآمدی خود ایجاد کند.
کارمزدها؛ نقطه تمایز بانک تجارت
درخشانترین بخش عملکرد بانک تجارت، جهش درآمدهای کارمزدی است. درآمد کارمزدی بانک با رشد قابلتوجه ۶۷ درصدی به بیش از ۲۵۸ هزار میلیارد ریال در ۹ ماهه سال جاری رسیده و اکنون ۲۲ درصد از کل درآمدهای عملیاتی را تشکیل میدهد؛ سهمی که بانک تجارت را در زمره بانکهای پیشرو در توسعه خدمات بانکی نوین و غیرمشاع قرار میدهد.
اهمیت این رشد زمانی بیشتر نمایان میشود که با گذشت سه فصل از سال ۱۴۰۴، خالص درآمد کارمزدی «وتجارت» با افزایش چشمگیر ۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به حدود ۲۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این عملکرد، نشاندهنده تثبیت جایگاه نخست بانک تجارت در بازار کارمزد شبکه بانکی است؛ بهگونهای که افزایش درآمدهای کارمزدی با حفظ کارایی و کنترل هزینهها همراه بوده و به رشد سود واقعی بانک انجامیده است.
این روند حاکی از توسعه خدماتی نظیر بانکداری الکترونیک، خدمات ارزی، ضمانتنامهها و سایر ابزارهای مبتنی بر کارمزد است؛ حوزههایی که از منظر ریسک، نوسانپذیری کمتری دارند و میتوانند درآمدی پایدارتر برای بانک ایجاد کنند.
بهرهبرداری هوشمندانه وتجارت از بازار بدهی
در کنار کارمزدها، درآمد بانک تجارت از محل اوراق بدهی نیز در بازه زمانی یادشده با رشدی قابلتوجه همراه بوده و با افزایش ۴۱۸ درصدی به حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این روند مهر تأییدی بر استفاده هدفمند بانک از ابزارهای مالی نوین و کمریسک برای تکمیل سبد درآمدی خود محسوب میشود.
همچنین درآمدهای سرمایهگذاری بانک با رشد ۱۵ درصدی به بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال رسیده و نقشی مکمل اما باثبات در ساختار درآمدی بانک ایفا کردهاند که نشانهای از مدیریت محتاطانه و در عین حال کارآمد داراییهای مالی است.
رشد سودآوری وتجارت با چاشنی بهرهوری
برآیند رشد متوازن درآمدها و مدیریت مناسب هزینهها، به افزایش ۴۹ درصدی خالص درآمد عملیاتی بانک تجارت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل منجر شده است؛ بهطوریکه این شاخص از حدود ۲۱۱ هزار میلیارد ریال در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد ریال در ۹ ماهه سال جاری رسیده است.
همزمان، تراز عملیاتی بانک تجارت از ۳۱ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به ۳۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۴ ارتقا یافته است؛ بهبودی که بیانگر افزایش کارایی عملیات بانکی و حرکت به سمت ساختار سودآوری پایدارتر است. ارتقای تراز عملیاتی از مهمترین نشانههای بلوغ مالی و مدیریتی بانکها محسوب میشود و رشد آن در بانک تجارت، پیام مثبتی برای بازار و سهامداران به همراه دارد.
تقویت جایگاه وتجارت در میان بانکهای بورسی
مجموع این تحولات نشان میدهد بانک تجارت در سال ۱۴۰۴ صرفاً به دنبال رشد عددی نبوده، بلکه الگویی متفاوت از بانکداری را دنبال کرده است؛ الگویی که در آن تنوع درآمدی، توسعه خدمات کارمزدی و ارتقای بهرهوری، نقش محوری دارند. این رویکرد، جایگاه بانک تجارت را در میان بانکهای بزرگ کشور تثبیت کرده و آن را در مسیری همراستاتر با استانداردهای نوین بانکداری قرار داده است.
بانک تجارت یک گام جلوتر از رقبا
عملکرد ۹ ماهه بانک تجارت در سال ۱۴۰۴ را میتوان نشانهای از بلوغ تدریجی مدل کسبوکار این بانک دانست. رشد پایدار درآمدها، جهش چشمگیر کارمزدها، افزایش خالص درآمد عملیاتی و ارتقای تراز عملیاتی، همگی بیانگر آن است که بانک تجارت مسیری متفاوت نسبت به گذشته و نسبت به بسیاری از رقبا برگزیده است.
در صورت تداوم این روند تا پایان سال، بانک تجارت میتواند نهتنها سودآوری خود را تقویت کند، بلکه بهعنوان یکی از نمونههای موفق گذار از بانکداری سنتی به بانکداری متنوع و پایدار در نظام بانکی کشور مطرح شود.
بانک تجارت با سرمایه ثبتشده ۱٬۴۸۰ هزار میلیارد ریالی و نسبت کفایت سرمایه 8.05 درصد، در ۶ ماهه نخست سال جاری موفق به شناسایی سودی معادل 63 هزار و 836 میلیارد و 375 میلیون ریال شده است و پیشبینی میشود در سال جاری رکورد جدیدی در شناسایی سود به ثبت برساند. همچنین سود عملیاتی نماد «وتجارت» در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با جهش ۲۴۷ درصدی به رقم 49 هزار و 969 میلیارد و 981 میلیون ریال افزایش یافته است.
از جمله رویدادهای مهم اخیر این بانک که تضمینکننده سودآوری تاریخی آن خواهد بود، واگذاری ۴٫۴۳ درصد از سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با قیمت هر سهم ۷٬۰۸۰ ریال است که منجر به شناسایی سود خالص بیش از ۱۲۱ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال بهصورت صددرصد نقدی شده است.