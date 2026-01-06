نسل تازهای از شاسیبلندهای کرمانموتور به بازار میآید
شاسی بلند جدید SR6، تازهترین محصول کرمان موتور وارد بازار خودرو ایران میشود. خودرویی با ۵ ستاره ایمنی و مجموعهای از امکانات رفاهی و فناوریهای مدرن که در کلاس شاسی بلندهای خانوادگی تعریف شده است.
به گزارش ایلنا، کرمان موتور در ادامه مسیر توسعه سبد محصولات خود زمستان ۱۴۰۴ شاسی بلند جدید SR6 را به بازار عرضه میکند. این خودرو که پس از معرفی و عرضه موفق KMC SR3 و کیامسی ایگل سومین محصول جدید این خودروساز در سال جاری به شمار میرود، نشان دهنده رویکرد کرمان موتور به ارتقای استانداردهای فنی و ایمنی در بازار خودروی ایران است.
خودروی SR6 در کلاسِ شاسی بلندهای خانوادگی طراحی شده و با تکیه بر پیشرانه قدرتمند، کابین جادار و سطح بالایی از ایمنی و تجهیزات رفاهی، گزینهای جدید برای مصرفکنندگانی است که به دنبال ترکیب عملکرد، ایمنی و فناوری روز هستند؛ خودرویی که میتواند نماینده نسل تازهای از شاسی بلندهای کرمان موتور در بازار باشد.
پنج ستاره ایمنی برای کیامسی SR6
خودروی KMC SR6 موفق به کسب ۵ ستاره ایمنی از موسسه C-NCAP شده است. موسسه ایمنی C-NCAP به عنوان سازمان نیمه خصوصی، بر اساس استانداردهای ایمنی Euro NCAP بررسی امنیت خودروهای بازار چین را بر عهده دارد.
کیامسی SR6به شش کیسه هوا (جلو، جانبی و پردهای)، سیستمهای کمکی پیشرفته از جمله تشخیص نقطه کور (BSD)، دوربین ۳۶۰ درجه، سنسور پارک جلو و عقب، ترمز پارک برقی (EPB) به همراه اتوهلد، ABS و EBD، کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، کنترل ایستایی در سربالایی (HAC)، پایش فشار باد تایرها (TPMS)، ترمز کمکی هیدرولیکی (HBA)، سیستم ترمزگیری هوشمند (BOS)، کنترل کشش (TCS) و سیستم ضد سرقت الکترونیکی (ایموبلایزر) مجهز شده است.
مشخصات فنی و امکانات KMC SR6
در بخش فنی، SR6 به پیشرانه ۱.۵ لیتری توربوشارژ مجهز به فناوری پاشش مستقیم سوخت (TGDI) با حجم ۱۵۰۰ سیسی و استاندارد آلایندگی یورو ۵ مجهز شده است. این موتور توان تولید ۱۷۱.۵ اسب بخار قدرت و ۲۸۰ نیوتنمتر گشتاور را دارد و نیروی خود را از طریق گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک دوکلاچه تر (DCT) به چرخها منتقل میکند.
کابین این خودرو با تمرکز بر ارتقای سطح آسایش طراحی شده و به صندلیهای چرمی با تنظیمات شش جهت برقی برای راننده و چهار جهت برقی سرنشین جلو، تنظیم گودی کمر، حافظه و گرمکن صندلیهای جلو مجهز است. تاشوندگی صندلیهای عقب و زیرآرنجی نیز کاربری فضای داخلی را افزایش میدهد.
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه با دریچههای عقب، سانروف پانورامیک با پرده برقی و کنسول میانی مجهز به سردکن، در بهبود کیفیت فضای کابین نقش دارند.
در بخش تجهیزات، نمایشگر مرکزی یکپارچه با بلوتوث، ۸ اسپیکر، شارژر وایرلس، خروجیهای USB و ۱۲ ولت و نورپردازی چند رنگ کابین، سطح امکانات این خودرو را به استانداردهای خودروهای رده بالا میرساند.
سیستم ورود بدون کلید و استارت دکمهای، باز شدن شیشهها از طریق ریموت، چهار شیشه برقی تکلمسی با تشخیص مانع و سیستم مشایعت و خوشآمدگویی چراغها از سایر تجهیزات رفاهی KMC SR6 است. چراغهای LED جلو با اتولایت و تنظیم ارتفاع، چراغ روشنایی در روز، مهشکن عقب، آینههای جانبی برقی تاشو با گرمکن، آینه وسط الکتروکرومیک و سنسور باران، تکمیل کننده چهره مدرن و کاربردی این شاسی بلند هستند.
با معرفی و عرضه SR6، کرمان موتور گام تازهای در مسیر توسعه سبد محصولات خود برمیدارد. این شاسی بلند خانوادگی، به عنوان سومین محصول جدید این خودروساز در سال ۱۴۰۴ وارد خیابانها میشود، SR6 با ۵ ستاره ایمنی و امکانات پیشرفته، استانداردها و رقابت جدیدی در بازار شاسی بلندها تعریف میکند.