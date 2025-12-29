بهبود مستمر و تحقق راهبردهای کلان فولاد مبارکه در مسیر تعالی پایدار

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه، روز یکشنبه ۷ دی‌ماه، در جلسه اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه در بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی فولاد مبارکه در سطح تندیس زرین، در بازه زمانی اول تا هفتم دی‌ماه و با حضور ۷ تن از ارزیابان ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی در قالب ۴۹ نفرـروز کاری و ۲۵ جلسه تخصصی برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در جریان این فرآیند، حدود ۴۵۰ نفر از همکاران ما در جلسات مختلف مشارکت داشتند و بازدیدهای میدانی ارزیابان تعالی سازمانی از بیش از ۱۹ محل و واحد در سطح فولاد مبارکه و مجموعه‌های وابسته صورت پذیرفت. این بازدیدها شامل نواحی تولیدی، پروژه‌های توسعه‌ای، زیرساخت‌های پشتیبانی، ورزشگاه نقش جهان، پروژه مسئولیت‌های اجتماعی رستا، مدرسه پیشرفت، آزمایشگاه نسل چهارم، آزمایشگاه امنیت، کارخانه نوآوری و شرکت MSTID بود.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه امسال برای پانزدهمین سال مورد ارزیابی تعالی سازمانی قرار گرفت و همچنان تنها شرکتی در کشور است که تاکنون موفق به دریافت ۵ تندیس زرین تعالی سازمانی کشور شده است. همچنین این مجموعه در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار به‌عنوان تنها شرکت ایرانی موفق شد از سطح ۷۰۰ امتیاز تعالی سازمانی عبور کند؛ دستاوردی که در تاریخ جایزه تعالی کشور کم‌نظیر بوده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان تنها شرکت ایرانی موفق به دریافت جایزه ملی کیفیت اروپا (EFQM) شد که جایگاه بین‌المللی این سازمان را بیش از پیش تثبیت کرد. براساس نتایج اعلام‌شده از سوی تیم ارزیابی، فولاد مبارکه در حوزه‌هایی نظیر رهبری سازمانی، توسعه پایدار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، یادگیری و نوآوری، توسعه سرمایه انسانی، یکپارچگی فرآیندها و تقویت قابلیت‌های سازمانی عملکردی قابل‌توجه و ساختارمند از خود نشان داده است.

شریفی تصریح کرد: در عین حال، ارزیابان فرصت‌هایی را نیز به‌عنوان محورهای بهبود معرفی کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به تعمیق تحول دیجیتال، تقویت نظام‌های تصمیم‌سازی مبتنی بر داده، ارتقای مدیریت ریسک و تاب‌آوری سازمانی، توسعه زنجیره تأمین پایدار و افزایش اثربخشی شاخص‌های عملکردی اشاره کرد؛ محورهایی که می‌تواند مبنای برنامه‌های آتی تعالی سازمان قرار گیرد.

وی اذعان داشت: ضمن قدردانی از تیم ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی، بابت دقت، رویکرد حرفه‌ای و همراهی اثربخش در طول هفته ارزیابی، از همکارانم در فولاد مبارکه نیز که با مشارکت فعال، پاسخ‌گویی شفاف و همکاری سازنده، زمینه اجرای مطلوب این ارزیابی را فراهم کردند، مراتب قدردانی را به عمل می‌آورم.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در پایان تأکید کرد: بی‌تردید نتایج این ارزیابی، گامی مؤثر در مسیر ارتقای عملکرد، بهبود مستمر و تحقق راهبردهای کلان فولاد مبارکه در مسیر تعالی پایدار خواهد بود.

