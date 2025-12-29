با افتتاح حساب شایان بانک ملت، تا 2 میلیارد تومان وام بگیرید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، مشتریان این بانک می توانند با افتتاح حساب کوتاه‌مدت شایان و معدل‌سازی از یک ماه تا 6 ماه از مزایای این طرح شامل امکان ایجاد امتیاز تسهیلات تا 20 میلیارد ریال، بدون مسدودی وجه بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش، در طرح شایان امکان انتخاب دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات از سوی مشتری تا 48 ماه با نرخ های ۱۴، 18 و 23 درصد فراهم شده است و واجدان رتبه های اعتباری بالا می توانند بدون ضامن، تسهیلات دریافت کنند.

در همین حال، تسهیلات طرح شایان بانک ملت یک ماه پس از تاریخ افتتاح حساب قابل اعطا خواهد بود، ضمن این که در این طرح امکان ایجاد امتیاز تسهیلات از سوی شرکت ها و سازمان ها با قابلیت انتقال به کارکنان بیمه شده وجود دارد.

بر این اساس، متقاضیان می توانند علاوه بر مراجعه حضوری به شعب بانک ملت در سراسر کشور، از طریق سامانه های بانکداری اینترنتی و برنامه های همراه بانک و مگابانک نسبت به افتتاح حساب کوتاه مدت شایان اقدام کنند.

همچنین مشتریان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز ارتباط ملت به شماره 1556 تماس بگیرند.

انتهای پیام/