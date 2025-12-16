خبرگزاری کار ایران
رشد 38 درصدی میانگین منابع موثر بانک رفاه کارگران در پایان آبان ماه سال جاری

افزایش ظرفیت‌های توسعه‌ای و ارتقای اعتماد عمومی به عملکرد بانک رفاه کارگران منجر به رشد میانگین منابع موثر این بانک در سال‌های اخیر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، میزان این منابع در پایان آبان ماه سال جاری با 38 درصد رشد در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته به بیش از 5.800 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. 

بر اساس این گزارش، حجم این منابع در پایان سال 1403 نیز با 27 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه در سال 1402 به بیش از 4.200 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بررسی روند تجهیز منابع بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میانگین منابع موثر این بانک از حدود 2.000 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 به بیش از 5.800 هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است که افزایش اعتماد عمومی به عملکرد بانک در این سال‌ها را نشان می‌دهد.

