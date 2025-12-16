رشد 38 درصدی میانگین منابع موثر بانک رفاه کارگران در پایان آبان ماه سال جاری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، میزان این منابع در پایان آبان ماه سال جاری با 38 درصد رشد در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته به بیش از 5.800 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.