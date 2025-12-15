خبرگزاری کار ایران
نجارزاده در بازدید از شرکت دومینو:

حمایت از تولید و امنیت غذایی در اولویت است/ بانک ملی ایران؛ پیشران اشتغال و امنیت غذایی

کد خبر : 1728095
مدیرعامل بانک ملی ایران بر ضرورت تامین مالی بنگاه های تولیدی، به ویژه تامین سرمایه در گردش مجموعه های فعال در حوزه غذا تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده پس از بازدید از مجموعه غذایی "دومینو" در نشست مشترک با مدیران ارشد این شرکت، اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کنونی، لازم است با طراحی و ارایه ابزارهای متنوع، مسیرهای تازه‌ای برای تامین مالی در اختیار مشتریان بزرگ بانک قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این ابزارها باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند توسعه خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش خود را با سهولت بیشتری پیش ببرند.

نجارزاده نقش صنعت غذایی در امنیت غذایی و اشتغال کشور را مهم دانست و افزود: این بانک آماده است با رویکردی فعالانه، همکاری‌های گسترده‌تری را در حمایت از صنایع راهبردی بخصوص غذایی دنبال کند.

گفتنی است در پایان این بازدید، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان بانک ملی ایران و شرکت دومینو با هدف تقویت ظرفیت‌های مالی، توسعه خطوط تولید و تسهیل در ارائه خدمات بانکی به این مجموعه تولیدی به امضا رسید.

