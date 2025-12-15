حمایت از تولید و امنیت غذایی در اولویت است/ بانک ملی ایران؛ پیشران اشتغال و امنیت غذایی

وی تصریح کرد: این ابزارها باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند توسعه خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش خود را با سهولت بیشتری پیش ببرند.

نجارزاده نقش صنعت غذایی در امنیت غذایی و اشتغال کشور را مهم دانست و افزود: این بانک آماده است با رویکردی فعالانه، همکاری‌های گسترده‌تری را در حمایت از صنایع راهبردی بخصوص غذایی دنبال کند.

گفتنی است در پایان این بازدید، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان بانک ملی ایران و شرکت دومینو با هدف تقویت ظرفیت‌های مالی، توسعه خطوط تولید و تسهیل در ارائه خدمات بانکی به این مجموعه تولیدی به امضا رسید.