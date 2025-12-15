 ضرورت تدوین و تصویب قوانین بانکی متناسب با ظرفیت های منابع

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، این نشست امروز یکشنبه 23 آذر ماه با حضور دکتر دشتی اردکانی معاون امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی، دکتر شاهرخی مدیرکل حوزه معاونت امور مجلس رئیس جمهوری، دکتر اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار و بر ضرورت هم افزایی این وزارتخانه و قوه مقننه تاکید شد.

معاون امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی طی سخنانی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش های بانک رفاه کارگران به منظور ارائه خدمات مناسب به اقشار ضعیف جامعه گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که بانک ها با وجود محدودیت منابع با حجم زیادی از درخواست ها مواجهند. بنابراین باید براساس اولویت های موجود و در راستای حمایت از تولید و رفع نیازهای اقشار کم برخوردار جامعه، پاسخ به این درخواست ها را مدیریت کنند.

دکتر دشتی اردکانی تاکید کرد: برای رفع چالش های اقتصادی کشور ضرورت دارد همکاری ها بین مجلس و دولت افزایش یابد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این نشست گفت: موضوع اقتصاد و معیشت مردم یکی از مسائل مهم حال حاضر کشور محسوب می شود که مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، دولت محترم و مجلس شورای اسلامی است.

دکتر لـلـه گانی گفت: اگرچه تمامی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی در حوزه اقتصاد متولی هستند و مسئولیت دارند اما مدیریت این حوزه با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ضرورت دارد از این وزارتخانه به نحو مقتضی حمایت شود.

وی بر ضرورت هم افزایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مشاوره به قوه مقننه به منظور تصویب قوانین اثربخش در حوزه اقتصادی ازجمله مصادیق این همکاری و هم افزایی است.

وی افزود: درحال حاضر بسیاری از قوانین حوزه بانکی کشور نیازمند اصلاح و به روزرسانی هستند. در این حوزه شاهد هستیم تکالیف گسترده ای برای بانک ها دیده شده که با منابع آنها هم خوانی ندارد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: منابع بانک ها متعلق به مردم است و باید در راستای بهبود اشتغال و معیشت هم وطنان به نحو اثربخشی مصرف شود.

دکتر للـه گانی گفت: اگر این منابع به صورت مدیریت شده به کار گرفته نشوند، در جاهایی مانند ارز، سکه، ماشین و.... مصرف می شوند که برای اقتصاد مضر و درنهایت تورم زا هستند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه ضمن اعلام آمادگی به منظور توسعه همکاری های متقابل با سازمان ها و دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از مهم ترین شاخص های عملکردی این بانک در سال جاری ارائه کرد.

دکتر ایزدخواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست به اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای تامین مالی زنحیره تولید اشاره کرد و گفت: سامانه SCF بانک رفاه مشخصا همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در حوزه حمایت از تولید ملی دنبال می کند و تاکید دارد. در این سامانه منابع، در نهایت در اختیار واحدهای تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه تعلق می گیرد و در زنجیره تولید مصرف می شود.

دکتر ایزدخواه گفت: در مجلس شورای اسلامی کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی تشکیل شده است و فعالان صنعت بانکداری می توانند با حضور در کارگروه های مربوطه و ارائه نظرات کارشناسی بر اثربخشی مصوبات بیافزایند.