مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نشست وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد
ضرورت تدوین و تصویب قوانین بانکی متناسب با ظرفیت های منابع
نشست هم اندیشی معاونان و مدیران امور مجلس سازمان ها و دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزبانی بانک رفاه کارگران برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این نشست امروز یکشنبه 23 آذر ماه با حضور دکتر دشتی اردکانی معاون امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی، دکتر شاهرخی مدیرکل حوزه معاونت امور مجلس رئیس جمهوری، دکتر اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار و بر ضرورت هم افزایی این وزارتخانه و قوه مقننه تاکید شد.
معاون امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی طی سخنانی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش های بانک رفاه کارگران به منظور ارائه خدمات مناسب به اقشار ضعیف جامعه گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که بانک ها با وجود محدودیت منابع با حجم زیادی از درخواست ها مواجهند. بنابراین باید براساس اولویت های موجود و در راستای حمایت از تولید و رفع نیازهای اقشار کم برخوردار جامعه، پاسخ به این درخواست ها را مدیریت کنند.
دکتر دشتی اردکانی تاکید کرد: برای رفع چالش های اقتصادی کشور ضرورت دارد همکاری ها بین مجلس و دولت افزایش یابد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این نشست گفت: موضوع اقتصاد و معیشت مردم یکی از مسائل مهم حال حاضر کشور محسوب می شود که مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، دولت محترم و مجلس شورای اسلامی است.
دکتر لـلـه گانی گفت: اگرچه تمامی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی در حوزه اقتصاد متولی هستند و مسئولیت دارند اما مدیریت این حوزه با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ضرورت دارد از این وزارتخانه به نحو مقتضی حمایت شود.
وی بر ضرورت هم افزایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مشاوره به قوه مقننه به منظور تصویب قوانین اثربخش در حوزه اقتصادی ازجمله مصادیق این همکاری و هم افزایی است.
وی افزود: درحال حاضر بسیاری از قوانین حوزه بانکی کشور نیازمند اصلاح و به روزرسانی هستند. در این حوزه شاهد هستیم تکالیف گسترده ای برای بانک ها دیده شده که با منابع آنها هم خوانی ندارد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: منابع بانک ها متعلق به مردم است و باید در راستای بهبود اشتغال و معیشت هم وطنان به نحو اثربخشی مصرف شود.
دکتر للـه گانی گفت: اگر این منابع به صورت مدیریت شده به کار گرفته نشوند، در جاهایی مانند ارز، سکه، ماشین و.... مصرف می شوند که برای اقتصاد مضر و درنهایت تورم زا هستند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه ضمن اعلام آمادگی به منظور توسعه همکاری های متقابل با سازمان ها و دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از مهم ترین شاخص های عملکردی این بانک در سال جاری ارائه کرد.
دکتر ایزدخواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست به اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای تامین مالی زنحیره تولید اشاره کرد و گفت: سامانه SCF بانک رفاه مشخصا همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در حوزه حمایت از تولید ملی دنبال می کند و تاکید دارد. در این سامانه منابع، در نهایت در اختیار واحدهای تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه تعلق می گیرد و در زنجیره تولید مصرف می شود.
دکتر ایزدخواه گفت: در مجلس شورای اسلامی کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی تشکیل شده است و فعالان صنعت بانکداری می توانند با حضور در کارگروه های مربوطه و ارائه نظرات کارشناسی بر اثربخشی مصوبات بیافزایند.