درخواست نصب دوربین مداربسته رکورد زد؛ مردم نگران چه هستند؟
یکی از کارشناسان شرکت ارتباط نماگستر با بیان این موضوع میگوید: در ماههای اخیر، میزان درخواست نصب دوربین مداربسته از سوی مجتمعهای مسکونی، واحدهای صنفی و حتی ساختمانهای اداری با رشد کمسابقهای همراه بوده است؛ رشدی که نمیتوان آن را صرفاً به توسعه فناوری نسبت داد.
(افزایش ناگهانی درخواست نصب دوربین مداربسته فقط یک موج زودگذر نیست؛ این تغییر نشاندهنده یک نگرانی عمیق در جامعه است)
به گفته این کارشناس، بسیاری از متقاضیان امروز، نصب دوربین مداربسته را نه بهعنوان یک اقدام تجملاتی، بلکه بهعنوان راهکاری ضروری برای کنترل، پیشگیری و مدیریت بهتر فضاهای شخصی و کاری در نظر میگیرند. همین موضوع باعث شده تا درخواست نصب دوربین مداربسته به یکی از پرتکرارترین نیازهای حوزه تجهیزات امنیتی تبدیل شود.
افزایش سرقتهای خرد یا تغییر سبک زندگی؟
بررسیها نشان میدهد افزایش درخواست نصب دوربین مداربسته همزمان با رشد نگرانیها درباره سرقتهای خرد، تخریب اموال و حتی اختلافات در فضاهای مشترک ساختمانها رخ داده است. در بسیاری از مناطق شهری، مدیران ساختمانها و صاحبان کسبوکارها به دنبال راهکاری هستند که بتواند نقش بازدارنده داشته باشد.
کارشناسان معتقدند تغییر سبک زندگی شهری، افزایش تردد افراد غریبه در مجتمعها و کاهش نظارت سنتی، باعث شده نیاز به نظارت تصویری بیش از گذشته احساس شود. در چنین شرایطی، دوربین مداربسته بهعنوان یک ابزار کنترلی و مستندساز، جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
کارشناس ارتباط نماگستر در این باره توضیح میدهد:
«در گذشته، عمده درخواستها از سوی فروشگاهها و مراکز تجاری بود، اما امروز بخش قابل توجهی از تماسها مربوط به ساختمانهای مسکونی، پارکینگها، انبارها و حتی دفاتر کوچک است. این تغییر نشان میدهد مفهوم امنیت در حال بازتعریف شدن است.»
نقش فناوری در افزایش تقاضا
در کنار دغدغههای امنیتی، پیشرفت فناوری نیز نقش مهمی در افزایش درخواست نصب دوربین مداربسته داشته است. دوربینهای تحت شبکه، قابلیت مشاهده تصاویر بهصورت آنلاین، ضبط با کیفیت بالا و امکان آرشیو طولانیمدت، باعث شده اعتماد عمومی به این سیستمها افزایش پیدا کند.
به گفته کارشناسان، کاهش هزینه تجهیزات نسبت به سالهای گذشته و افزایش آگاهی عمومی، فرآیند درخواست نصب دوربین مداربسته را برای طیف وسیعتری از مردم امکانپذیر کرده است. این موضوع بازار خدمات فنی و تخصصی را نیز وارد مرحله تازهای کرده است.
چالشهای نصب غیراصولی
در عین حال، کارشناسان نسبت به افزایش نصبهای غیراستاندارد هشدار میدهند. به باور آنها، انتخاب نادرست تجهیزات یا اجرای غیرفنی، نهتنها امنیت ایجاد نمیکند، بلکه میتواند باعث نارضایتی و تحمیل هزینههای مضاعف شود.
کارشناس ارتباط نماگستر میگوید:
«برخی تصور میکنند نصب دوربین مداربسته صرفاً خرید یک دستگاه و اتصال آن است، در حالی که جانمایی، زاویه دید، نور محیط و انتخاب تجهیزات متناسب با فضا، نقش تعیینکنندهای در کارایی سیستم دارد.»
نگاه کارشناسی به آینده بازار
کارشناسان حوزه سیستمهای نظارتی معتقدند روند افزایش درخواست نصب دوربین مداربسته در ماههای آینده نیز ادامهدار خواهد بود. به باور آنها، امنیت دیگر یک انتخاب اختیاری نیست و به یکی از الزامات زندگی شهری و مدیریت کسبوکار تبدیل شده است.
این کارشناسان تأکید میکنند که در کنار افزایش تقاضا، نیاز به مشاوره تخصصی و خدمات حرفهای نیز بیش از گذشته احساس میشود؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات و رضایت کاربران داشته باشد.
کارشناس ارتباط نماگستر در پایان تأکید میکند:
«مهمترین نکته برای متقاضیان، انتخاب مسیر درست برای ثبت درخواست و دریافت مشاوره تخصصی است. امنیت، زمانی مؤثر خواهد بود که بر اساس نیاز واقعی هر فضا طراحی و اجرا شود.»