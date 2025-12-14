به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، مراسم افتتاح این مدرسه با حضور مهندس توصیفیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، مهندس بهاروند مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این استان و مسئولان بانک رفاه کارگران استان و جمعی از مدیران آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، طی سخنانی در این مراسم از نقش‌آفرینی بانک رفاه کارگران در احداث فضاهای آموزشی قدردانی کرد.

مهندس توصیفیان گفت: بانک رفاه کارگران از بانک‌های پیشرو کشور در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی محسوب می‌شود و اقدامات بانک در این حوزه شایسته تقدیر است.

مهندس بهاروند مدیرکل نوسازی مدارس استان نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: مشارکت بانک رفاه کارگران در احداث این مدرسه، مصداق واقعی سرمایه‌گذاری مستقیم در آینده دانش‌آموزان این سرزمین است. توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار نیازمند هم‌افزایی تمامی نهادها، دستگاه‌ها و خیرین است.

بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان نیز در این مراسم گفت: در سال جاری و با همت مدیران عالی بانک رفاه، عملیات ساخت سه مدرسه در شهرستان‌های خرم‌آباد و نورآباد و همچنین مشارکت در احداث خانه بهداشت روستای سفیدکن دورود انجام شده و بانک در ایفای نقش مثبت اجتماعی خود پیش‌قدم بوده است.