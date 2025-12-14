خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در روستای تازه‌آباد شهرستان کوهدشت؛

مدرسه شهدای بانک رفاه کارگران به بهره‌برداری رسید

مدرسه شهدای بانک رفاه کارگران به بهره‌برداری رسید
کد خبر : 1727317
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف تحقق عدالت آموزشی در احداث و تجهیز دبستان سه‌کلاسه شهدای بانک رفاه روستای تازه‌آباد شهرستان کوهدشت مشارکت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مراسم افتتاح این مدرسه با حضور مهندس توصیفیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، مهندس بهاروند مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این استان و مسئولان بانک رفاه کارگران استان و جمعی از مدیران آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت برگزار شد. 

بر اساس این گزارش، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، طی سخنانی در این مراسم از نقش‌آفرینی بانک رفاه کارگران در احداث فضاهای آموزشی قدردانی کرد.

مدرسه شهدای بانک رفاه کارگران به بهره‌برداری رسید

مهندس توصیفیان گفت: بانک رفاه کارگران از بانک‌های پیشرو کشور در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی محسوب می‌شود و اقدامات بانک در این حوزه شایسته تقدیر است.

مهندس بهاروند مدیرکل نوسازی مدارس استان نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: مشارکت بانک رفاه کارگران در احداث این مدرسه، مصداق واقعی سرمایه‌گذاری مستقیم در آینده دانش‌آموزان این سرزمین است. توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار نیازمند هم‌افزایی تمامی نهادها، دستگاه‌ها و خیرین است.

مدرسه شهدای بانک رفاه کارگران به بهره‌برداری رسید

بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان نیز در این مراسم گفت: در سال جاری و با همت مدیران عالی بانک رفاه، عملیات ساخت سه مدرسه در شهرستان‌های خرم‌آباد و نورآباد و همچنین مشارکت در احداث خانه بهداشت روستای سفیدکن دورود انجام شده و بانک در ایفای نقش مثبت اجتماعی خود پیش‌قدم بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری