در روستای تازهآباد شهرستان کوهدشت؛
مدرسه شهدای بانک رفاه کارگران به بهرهبرداری رسید
بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و با هدف تحقق عدالت آموزشی در احداث و تجهیز دبستان سهکلاسه شهدای بانک رفاه روستای تازهآباد شهرستان کوهدشت مشارکت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مراسم افتتاح این مدرسه با حضور مهندس توصیفیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، مهندس بهاروند مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این استان و مسئولان بانک رفاه کارگران استان و جمعی از مدیران آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت برگزار شد.
بر اساس این گزارش، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، طی سخنانی در این مراسم از نقشآفرینی بانک رفاه کارگران در احداث فضاهای آموزشی قدردانی کرد.
مهندس توصیفیان گفت: بانک رفاه کارگران از بانکهای پیشرو کشور در حوزه مسئولیتهای اجتماعی محسوب میشود و اقدامات بانک در این حوزه شایسته تقدیر است.
مهندس بهاروند مدیرکل نوسازی مدارس استان نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: مشارکت بانک رفاه کارگران در احداث این مدرسه، مصداق واقعی سرمایهگذاری مستقیم در آینده دانشآموزان این سرزمین است. توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار نیازمند همافزایی تمامی نهادها، دستگاهها و خیرین است.
بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان نیز در این مراسم گفت: در سال جاری و با همت مدیران عالی بانک رفاه، عملیات ساخت سه مدرسه در شهرستانهای خرمآباد و نورآباد و همچنین مشارکت در احداث خانه بهداشت روستای سفیدکن دورود انجام شده و بانک در ایفای نقش مثبت اجتماعی خود پیشقدم بوده است.