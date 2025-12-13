به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، در این همایش علی رمضانی مشاور وزیر آموزش‌وپرورش، مسعود شکوهی مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات‌مدیره و عباس صیادی‌زاده معاون امور شرکت‌ها و مجامع صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین سعید جبلی رئیس هیات‌مدیره، علی صیادزاده مدیرعامل، صالح شیری و بهرام فرهی اعضای هیات‌مدیره، معاونان و مدیران ستادی و شعب بیمه معلم حضور پیدا کردند.

این نشست با سخنرانی مسعود شکوهی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز شد. او با اشاره به اینکه فرهنگیان 23 استان بیمه معلم را به عنوان بیمه‌گر خود انتخاب کرده‌اند، افزود: این شرکت با اتکا بر عملکرد موفق خود در استان‌های مختلف، توانسته اعتماد نسبی فرهنگیان را جلب کند و انتظار می‌رود در تعهد به این مسئولیت خطیر و ارزشمند در تمامی ارکان و سطوح شاهد تلاش و مجاهدت مضاعفی باشیم. این همایش فرصتی است تا مسیر پیشرفت با انسجام و برنامه‌ریزی بهتر ادامه یابد.

علی رمضانی، مشاور وزیر آموزش و وپرورش در امور تشکل‌های فرهنگیان نیز بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران شعب با مدیران‌کل آموزش و پرورش در استان‌ها تأکید کرد و افزود: هر معلم یک رسانه است بنابراین ضروری می‌نماید که در تلاش باشیم ضمن کسب رضایتمندی این قشر شریف، کاستی‌ها و چالش‌های مسیر را هموار کنیم. اکنون بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی در اختیار بیمه معلم است که انتظار می‌رود با گفت‌وگو و همکاری مستمر، رضایتمندی فرهنگیان بیش از پیش جلب شود.

در ادامه این جلسه عباس صیادی‌زاده، معاون امور شرکت‌ها و مجامع صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به جایگاه بیمه معلم در صنعت بیمه کشور اذعان داشت: موفقیت بیمه معلم حاصل تلاش‌های گروهی منسجم است. این نتیجه کار گروهی، برنامه‌ریزی هوشمندانه و حمایت وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان است و بی‌تردید امروز خرده‌فروشی و گسترش خدمات متنوع، مسیر توسعه پایدار بیمه معلم خواهد بود.

صیادی‌زاده ضمن تقدیر از همراهی شرکت کشتیرانی ج. ا. ا به عنوان یکی از سهامداران اصلی بیمه معلم، افزود: اعتماد مجموعه‌هایی همچون کشتیرانی ج. ا. ا، نشانه جایگاه حرفه‌ای و قابل اتکای بیمه معلم در میان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور است.

تأکید بر امیدآفرینی و نگاه به آینده

سعید جبلی، رییس هیات‌مدیره بیمه معلم، در بخش دیگری از این همایش بر لزوم توجه به روش‌های نوین توسعه صنعت بیمه و تدوین راهبردهای استراتژیک خرده‌فروشی تأکید کرد و افزود: با توجه به سرعت تغییرات و تحولات در صنایع مختلف، نگاه اصلی ما باید معطوف به آینده باشد. با بررسی اجمالی گرایه‌های نوین بیمه در ایران و جهان می‌توان نتیجه گرفت که ضروری است توسعه خرده‌فروشی محور اصلی فعالیت‌ها باشد. اگر چه باید وضعیت موجود را به درستی درک کنیم، اما باید با کمک تحلیل امروز و امید و چشم‌انداز روشن به پیش برویم.

مدیرعامل بیمه معلم: خرده‌فروشی مهم‌ترین ابزار سودآوری پایدار در بیمه است

علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم، در این نشست با تشریح عملکرد شرکت، بر لزوم تغییر استراتژی کلان با رویکرد سودآوری تأکید کرد.

او با اشاره به قرارگیری بیش از ۸۸۰ هزار فرهنگی تحت پوشش بیمه معلم، این موضوع را هم‌زمان یک «فرصت بزرگ» و یک «تکلیف سنگین» برای شرکت دانست و توسعه «خرده‌فروشی» را مهم‌ترین ابزار شرکت برای رسیدن به سودآوری پایدار عنوان کرد.

محسن ضابط‌نیا، رئیس کمیته خرده‌فروشی و مشاور مدیرعامل نیز در ادامه این نشست افزود: واقعیت امر این است که خرده‌فروشی با ایجاد صدها نقطه تماس، ما را از یک سازمان محدود به یک شبکه گسترده و زنده تبدیل می‌کند؛ شبکه‌ای که می‌تواند رشد پیوسته، تاب‌آوری در شرایط متغیر و ارتباط واقعی با مشتری را تضمین کند. در این مسیر، هر فروش خرد تنها یک معامله نیست، بلکه فرصتی برای فرهنگ‌سازی، اعتمادسازی و پیشبرد رسالت بیمه است.

در ادامه این مراسم، مجید گرشاسبی، معاون بیمه‌های زندگی، منصور حسینی، معاون فنی بیمه‌های غیرزندگی، احسن‌الله رادمهر، معاون مالی و اقتصادی، رسول ساجدی رئیسی، معاون توسعه بازار و شبکه فروش، میرسیاوش اسبقی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و بهنام شهریار مشاور مدیرعامل به تشریح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و بر تعهد جمعی معاونت تحت سرپرستی خود در مسیر رشد سازمان، ارتقای خدمات بیمه‌ای به فرهنگیان و افزایش رضایت ذی‌نفعان تأکید کردند.

در پایان، مدیران بیمه معلم با اشاره به شعار استراتژیک شرکت این گردهمایی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف ادامه یافت و مدیران ستادی و شعب به بیان دیدگاه‌ها و نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

