به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، فرید دهقانی در این مراسم با قدردانی از زحمات زنان شاغل در این مجموعه و نقش مؤثر آنان در تحقق اهداف شرکت، اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌واسطه حضور زنان به پیشرفت و تعالی می‌رسند چون از همت، دقت و نظم بالایی برخوردارند و همین ویژگی‌ها، تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد سازمان دارد.

وی افزود: زنان از پتانسیل و توانمندی بالایی برخوردارند و در بازه زمانی کوتاه، می‌توانند چندین مسئولیت را به‌صورت همزمان و به‌موقع به انجام برسانند و پشتکار و تعهد ایشان، موجب افزایش بهره‌وری شرکت می‌شود.

مدیرعامل چادرملو با تأکید بر اهمیت نقش زنان در مسیر توسعه و ارتقای این مجموعه تصریح کرد: چادرملو نگاه ویژه‌ای به توانمندی زنان دارد و با توجه به شایستگی‌های ایشان، پیش‌بینی می‌شود تعداد مدیران زن در سال آینده افزایش یابد.

در پایان این مراسم، حاضران ضمن قدردانی از حسن نیت و توجه مدیرعامل به‌مناسبت روز زن و همچنین رسیدگی به نیازهای آنان در محیط کاری، از این رویکرد حمایتی تشکر کردند.

فرید دهقانی نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، برای زنان شاغل در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو آرزوی موفقیت، سلامتی و توفیق روزافزون کرد.

