دستاوردهای بانک ملت حاصل کار جمعی و تفکر عمیق تحولی است/ بانک ملت در عموم شاخص ها برترین بانک بورسی کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر فرشاد محمد پور در گردهمایی مدیران این بانک با بیان این نکته که کسب دستاوردهای اخیر و حفظ و نگهداری آن بسیار ارزشمند است گفت: این موفقیت ها نشان دهنده وجود یک تفکر عمیق تحولی، برنامه ریزی ویژه، انسجام و همدلی در بانک ملت است.

دکتر محمدپور با بیان این نکته که در شرایط کنونی شاخص نقدینگی در نظام بانکی، مهم ترین شاخص است، اضافه کرد: در شرایط استاندارد و طبیعی، شاخص های سودآوری، کفایت سرمایه و دارایی در اولویت قرار دارند اما در شرایط ناترازی بودجه، همه نگاه ها به بانک ها است زیرا نظام بانکی 90 درصد تامین مالی کشور را بر عهده دارد.

وی همچنین به موضوع تحول و نوآوری در ارائه خدمات نوین به مشتریان اشاره کرد و گفت: بانک ملت همیشه به عنوان بانک پیشرو در نظام بانکی کشور در حوزه تحول شناخته شده و نقطه شروع بسیاری از ابزارهای نوین و فناورانه پرداخت در این بانک بوده است.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با ابراز خرسندی از این که عمده مبلغ افزایش سرمایه های بانک ملت در دو سال گذشته از محل سود انباشته بوده که سرمایه ای باکیفیت را برای این بانک رقم زده است، تاکید کرد: در نسبت های سلامت نیز بانک ملت همواره جزو بانک های برتر و تراز در طول سال های گذشته بوده است و در شاخص مهم نسبت کفایت سرمایه هم با نسبت 13.46 درصد در جمع بانک های برتر کشور قرار دارد.

وی از مسوولیت پذیری بانک ملت در کمک به تحقق اهداف عالی و کلان کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: این بانک در زمینه تسهیلات تکلیفی و حمایتی همچون ازدواج و فرزندآوری نیز عملکرد قابل توجهی داشته است و یقینا اعطای این تسهیلات و گره گشایی از کار مردم و به ویژه جوانان، برکت ویژه تری برای بانک به همراه خواهد داشت.

