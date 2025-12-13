بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در طلیعه‌ی میلاد پرفروغ بانوی آسمانی، حضرت فاطمه زهرا‌(س)، که نام و یادش تار و پود کرامت، پاکی و آزادگی را در جان جهان تنیده است، فرصت را غنیمت می‌شمارم تا با نهایت احترام و تحسین، روز زن و روز مادر را به تمام بانوان فرهیخته، پرتلاش و بزرگ‌منش تبریک عرض کنم.

حضرت زهرا‌(س) افقی از روشنایی،معرفتی از جنس آرامش و قله‌ای از وقار و استقامت است. مقام او به‌قدری بلند است که هر بار نامش برده می‌شود، گویا روح انسان به سمت تعالی فراخوانده می‌شود. در پرتو این عظمت، جایگاه زنان در جامعه ما نه تنها شایسته پاسداشت، بلکه سزاوار تکریم پیوسته و عمیق است.

بانوان، با اندیشه‌ای روشن، قلبی سرشار از مهر و روحیآمیخته به بزرگواری، به جهان پیرامون عمق و معنا می‌بخشند. حضور آنان، جهان را نه فقط زیباتر، بلکه انسانی‌تر و امیدبخش‌تر می‌کند. آنان در هر جایگاهی که قدم می‌گذارند،آفریننده مسیرهای تازه‌اند، آینده را می‌سازند، نسل‌ها را پرورش می‌دهند و با آرامش و وقاری که در وجودشان ریشه دارد، سختی‌ها را قابل‌تحمل‌تر می‌کنند. زنان در سکوتی نجیب و بی‌ادعا اما با تأثیری ماندگار، بسیاری از پیچ‌وخم‌هایزندگی را هموار می‌سازند و با خرد و متانت خود به محیطزندگی و کار توازن، عمق و پویایی می‌بخشند.

مادران، این نمادهای بی‌بدیل عشق و استقامت با آغوشی که پناه امن جهان است و صبری که توصیفش از واژه‌ها فراتر می‌رود، رسالتی را بر دوش دارند که ارزش آن با هیچ معیاری قابل اندازه‌گیری نیست. لبخند آنان، روشنی جاودانه‌ای است که مسیر آینده را روشن‌تر و دل‌ها را مطمئن‌تر می‌سازد.

در مجموعه ما نیز، حضور بانوان فرهیخته، با اصالت رفتار، دقت عمل و نگرش سازنده‌شان، کیفیتی تازه بر پیشبردامور بخشیده است. آنچه امروز به عنوان دستاورد دیدهمی‌شود، حاصل همین شایستگی‌، تعهد و منش حرفه‌ای آنان است. ظرفیت‌هایی که بی‌تردید، فردای روشن‌تری را رقم خواهد زد. در این روز مبارک، با تمام وجود قدردان تلاش بی‌وقفه، ذهنیت‌های خلاق، روحیه‌ی مسئولیت‌پذیر و منش الهام‌بخش تک‌تک بانوان عزیز هستم. امید دارم که با الهام از سیره‌ی حضرت زهرا‌(س) همواره در عزت، سلامت، آرامش و کامیابی گام بردارید و نقش درخشان‌تان هر روز پررنگ‌تر و مؤثرتر شود.

با آرزوی برکت در زندگی و توفیق در مسیر تعالی برای همه بانوان سرزمین‌مان

علی صیادزاده

