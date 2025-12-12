به گزارش ایلنا به نقل از ایران خودرو:دست‌های نامرئی که سال‌ها در "ایران‌خودرو" برای استخدام‌های سفارشی و امتیازهای ویژه باز بود، امروز به لطف فشار افکار عمومی و فضای جدید مدیریت بخش خصوصی، کوتاه شده و دیگر کسی برای رانت‌خواران شعرخوانی نمی‌کند.

اما به جای پاسخ‌گویی درباره پرونده‌های سنگین فساد گذشته دوران فاطمی‌امین، هم‌جناحان وی و ذی‌نفعان قدیمی، این‌بار از زبان نمایندگان تندرویی مانند امیرحسین ثابتی در مجلس جنجال راه انداخته و با تخریب بخش خصوصی، می‌خواهند بار دیگر کارخانه را به عقب بازگردانند، به روزهایی که همه چیز در سایه و بدون جواب‌دهی مدیریت می‌شد.

این هیاهو، فریاد اعتراض کسانی است که منافع خاصشان در خطر افتاده. مردم هوشیارند.

انتهای پیام/