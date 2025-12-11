بهترین برند هندزفری و هدفون از نظر قیمت و کیفیت در بازار کدام است؟

یسیدو با تولید هندزفری و هدفون‌هایی که صدای با کیفیت، طراحی ارگونومیک، اتصال بلوتوثی پایدار و باتری بادوام دارند، انتخابی منطقی برای کسانی است که به دنبال ترکیب «کیفیت + راحتی + قیمت معقول» هستند. این برند در مدل‌های سیمی و بلوتوثی متنوع ارائه می‌شود؛ مدل‌های سیمی عادی اغلب در بازه‌ای چند صد هزار تومان قرار دارند، در حالی که مدل‌های بلوتوثی و بی‌سیم با امکانات بیشتری مثل شارژ باتری بهتر، طراحی مدرن، میکروفون مناسب برای مکالمه یا نویز کنسلینگ، معمولاً بین حدود ۷۵۰ هزار تا حدود ۲.۵ میلیون تومان قیمت دارند. این تنوع قیمتی اجازه می‌دهد کاربر بر اساس نیاز و بودجه خود، از گزینه‌های اقتصادی تا میان‌رده و حتی نیمه‌حرفه‌ای انتخاب کند.

بهترین برند هندزفری و هدفون در بازار از نظر قیمت و کیفیت

برند یسیدو (Yesido) توسط شرکت یسیدو مستقر در شهر گوانگجو چین تأسیس شده و از سال ۲۰۱۵ فعالیت رسمی خود را در زمینه تولید لوازم جانبی موبایل آغاز کرده است. این برند با بهره‌گیری از طراحی مدرن و استانداردهای جهانی، انواع لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر را به بازارهای جهانی از جمله ایران عرضه می‌کند. با توجه به کیفیت بالا و تنوع محصولات، برند Yesido یکی از انتخاب‌های محبوب در میان مصرف‌کنندگان و فروشندگان لوازم جانبی موبایل به‌شمار می‌رود.

ویژگی‌ هندزفری‌ های یسیدو

این ویژگی‌ها به وضوح مشخص می‌کنند که چرا هندزفری‌های یسیدو انتخابی عالی برای کسانی هستند که به دنبال کیفیت و راحتی در کنار قیمت مناسب هستند.

کیفیت صدای عالی: هندزفری‌های یسیدو با صدای استریو واضح و بیس قوی، تجربه شنیداری بی‌نظیری را ارائه می‌دهند.

هندزفری‌های یسیدو با صدای استریو واضح و بیس قوی، تجربه شنیداری بی‌نظیری را ارائه می‌دهند. طراحی ارگونومیک: طراحی مناسب برای راحتی استفاده طولانی مدت، بدون احساس ناراحتی یا خستگی در گوش.

طراحی مناسب برای راحتی استفاده طولانی مدت، بدون احساس ناراحتی یا خستگی در گوش. اتصال سریع و پایدار: با تکنولوژی بلوتوث 5.0 و بالاتر، اتصال سریع و بدون وقفه به دستگاه‌های مختلف برقرار می‌شود.

با تکنولوژی بلوتوث 5.0 و بالاتر، اتصال سریع و بدون وقفه به دستگاه‌های مختلف برقرار می‌شود. عمر باتری طولانی: هندزفری‌های یسیدو دارای باتری‌های با دوام بالا هستند که امکان استفاده طولانی مدت بدون نیاز به شارژ مکرر را فراهم می‌کنند.

هندزفری‌های یسیدو دارای باتری‌های با دوام بالا هستند که امکان استفاده طولانی مدت بدون نیاز به شارژ مکرر را فراهم می‌کنند. میکروفون داخلی با کیفیت: برای مکالمات واضح و بدون نویز، به ویژه در محیط‌های شلوغ، میکروفون‌های داخلی این هندزفری‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند.

برای مکالمات واضح و بدون نویز، به ویژه در محیط‌های شلوغ، میکروفون‌های داخلی این هندزفری‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند. مقاومت در برابر رطوبت و تعریق: بیشتر مدل‌ها دارای مقاومت در برابر آب و تعریق هستند که آن‌ها را برای استفاده در هنگام ورزش و فعالیت‌های خارجی ایده‌آل می‌کند.

بیشتر مدل‌ها دارای مقاومت در برابر آب و تعریق هستند که آن‌ها را برای استفاده در هنگام ورزش و فعالیت‌های خارجی ایده‌آل می‌کند. طراحی شیک و مدرن: طراحی‌های مدرن و جذاب که نه تنها عملکرد عالی دارند بلکه از نظر ظاهری نیز چشم‌نواز هستند.

انواع هندزفری‌ یسیدو yesido

در اینجا انواع مختلف هندزفری‌های یسیدو را معرفی می‌کنیم که با توجه به نیازهای متفاوت شما طراحی شده‌اند:

مدل هندزفری نوع اتصال ویژگی‌های برجسته YSP14 بلوتوثی چیپ بلوتوث 5.3، طراحی ایربادز، عمر باتری 33 ساعت با کیس شارژ، مناسب برای ورزش و مکالمات طولانی‌مدت YSP10 بلوتوثی مناسب JB23 بلوتوثی طراحی ایربادز، شارژ با پورت لایتنینگ، چیپ JL6973، عمر باتری 4 ساعت، مناسب برای استفاده روزمره YH25 سیمی طراحی توگوشی، جک 3.5 میلی‌متری، کیفیت صدای مناسب، قیمت اقتصادی YH35 سیمی طراحی ساده، پورت Type-C، حساسیت 110±3dB، مناسب برای استفاده روزمره و مکالمات BT11 بلوتوثی طراحی ایربادز، چیپ JL6973، شارژ با پورت لایتنینگ، عمر باتری 4 ساعت، مناسب برای استفاده روزمره YH09 سیمی طراحی نیمه‌توگوشی، جک 3.5 میلی‌متری، کیفیت صدای مناسب، قیمت اقتصادی YH13 سیمی طراحی توگوشی، جک 3.5 میلی‌متری، کیفیت صدای مناسب، قیمت اقتصادی YH39 سیمی طراحی توگوشی، جک 3.5 میلی‌متری، کیفیت صدای مناسب، قیمت اقتصادی YSP11 بلوتوثی طراحی ایربادز، چیپ JL6973، شارژ با پورت لایتنینگ، عمر باتری 4 ساعت، مناسب برای استفاده روزمره TWS26 بلوتوثی طراحی ایربادز، چیپ JL7023، عمر باتری 5 ساعت، مناسب برای استفاده روزمره YH46 سیمی طراحی توگوشی، جک 3.5 میلی‌متری، کیفیت صدای مناسب، قیمت اقتصادی

هندزفری بلوتوثی برند یسیدو

این مدل‌ها برای کسانی که به دنبال راحتی و آزادی در حرکت هستند ایده‌آل هستند. هندزفری‌های بلوتوثی یسیدو بدون سیم بوده و امکان اتصال سریع به دستگاه‌های مختلف را فراهم می‌کنند.

هندزفری گردنی یسیدو yesido

این نوع هندزفری‌ها به صورت گردنی طراحی شده‌اند و به راحتی در گردن قرار می‌گیرند. این مدل‌ها به ویژه برای ورزشکاران و کسانی که نیاز به آزادی عمل بیشتری دارند، بسیار مناسب هستند.

هندزفری القایی برند یسیدو

این مدل‌ها از تکنولوژی انتقال صدا به صورت القایی (Inductive) استفاده می‌کنند و برای افرادی که نیاز به هندزفری‌هایی با کیفیت صدای بالا و بدون نویز دارند، مناسب هستند.

هندزفری تایپ سی یسیدو

هندزفری‌هایی با پورت تایپ C که برای دستگاه‌های جدیدتر مانند گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها طراحی شده‌اند. این مدل‌ها کیفیت صوتی بالا و راحتی استفاده را به ارمغان می‌آورند.

هندزفری سیمی yesido

اگر به دنبال تجربه صدای شفاف و بدون تأخیر هستید، هندزفری‌های سیمی یسیدو بهترین انتخاب هستند. این مدل‌ها به دلیل اتصال ثابت، کیفیت صدای بالایی را ارائه می‌دهند.

مقایسه یسیدو با دیگر برندها:

برند نقاط قوت / مزایا چه کسانی مناسب‌اند نکات قابل توجه / ضعف احتمالی Yesido تنوع بسیار بالا در لوازم جانبی (کابل، شارژر، هندزفری، پاوربانک، هولدر و …)، قیمت مناسب و مقرون‌به‌صرفه، تعادل بین کیفیت و هزینه کاربرانی با بودجه متوسط / نیاز به لوازم جانبی روزمره و پرکاربرد ممکن است برای مصارف حرفه‌ای یا طولانی‌مدت (شارژر خیلی قوی، پاوربانک با ظرفیت بالا) به‌اندازه برندهای رده‌بالا ایده‌آل نباشد Anker کیفیت ساخت بالا، دوام و پایداری، عملکرد مطمئن بخصوص در پاوربانک و شارژر و کابل — مناسب کسانی که به «دوام + شارژ سریع + قابل اعتماد بودن» اهمیت می‌دهند کاربرانی که خواهان محصول با عمر طولانی هستند؛ مصرف‌کنندگان حرفه‌ای‌تر قیمت بالاتر نسبت به برندهای اقتصادی؛ ممکن است تنوع محصولات نسبت به برند عمومی کمتر باشد Baseus طراحی زیبا و مدرن، نسبت قیمت به کیفیت مناسب، تنوع معقول در لوازم جانبی (کابل، هدفون، هولدر، شارژر و …)، مناسب کسانی که دنبال تعادل ظاهر و عملکرد‌اند کسانی که به ظاهر و کاربری روزمره اهمیت می‌دهند کیفیت معمولاً خوب است ولی در مقایسه با برند‌های حرفه‌ای‌تر ممکن است کمی پایین‌تر باشد Xiaomi تنوع گسترده لوازم جانبی رسمی و اورجینال (کابل، شارژر، محافظ، قاب، پاوربانک، هندزفری و …) — اغلب با سازگاری بالا برای گوشی/تبلت‌های Xiaomi — تعادل مناسب بین قیمت، کیفیت و قابلیت کسانی که از دستگاه‌های Xiaomi استفاده می‌کنند یا به اکوسیستم این برند وفادارند گاهی لوازم جانبی به صورت جداگانه فروخته می‌شوند (نه همراه دستگاه) و باید توجه به کیفیت اورجینال بودن داشت Samsung اکسسوری رسمی با تضمین کیفیت و سازگاری کامل با گوشی‌ها/تبلت‌های برند Samsung + طیف محصولات جانبی متنوع (کاور، گلس، شارژر، لوازم جانبی رسمی) که با استاندارد برند مطابقت دارد کاربرانی که از گوشی/تبلت Samsung دارند و می‌خواهند بهترین سازگاری و حمایت رسمی را داشته باشند معمولاً قیمت بالاتر از برندهای عمومی یا اقتصادی‌تر؛ لوازم جانبی رسمی ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند

نمایندگی فروش هندزفری های برند یسیدو کیست؟

ایران پخش اولین و بزرگترین نمایندگی رسمی برند یسیدو (Yesido) در ایران، واردکننده مستقیم انواع محصولات yesido شامل لوازم جانبی موبایل، کامپیوتر و سایر گجت های دیجیتال با بهترین قیمت‌ها می‌باشد. محصولات این برند تنوع گسترده‌ای از پاوربانک، کابل‌های شارژ و تبدیل، کلگی و آداپتور شارژرهای موبایل، پایه‌های نگهدارنده گوشی، انواع هندزفری‌، ایرپاد و دیگر تجهیزات جانبی دیجیتال را شامل می‌شود که با قیمت مناسب و ضمانت اصالت کالا به مشتریان عرضه می‌شود.

قیمت‌ هندزفری های یسیدو

نوع اتصال بازهٔ قیمت (تومان) بلوتوثی (TWS) از 1,152,000 تا 2,518,000 سیمی (Wired) از 213,000 تا 664,000 گردنی بلوتوثی (Neckband) از 1,197,000 تا 1,342,000 آیفونی / پورت Type-C یا Lightning از 1,056,000 تا 1,310,000

