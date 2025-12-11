خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل ایران‌خودرو مطرح کرد

با افتخار در سنگر تولید هستیم/ افزایش ۱۶ درصدی تولید و آغاز تولید محصول هیبریدی

با افتخار در سنگر تولید هستیم/ افزایش ۱۶ درصدی تولید و آغاز تولید محصول هیبریدی
در مراسمی که به مناسبت روز زن در سالن همایش‌های ساپکو برگزار شد، مدیرعامل ایران‌خودرو، ضمن تبریک این روز و تکریم مقام زنان در مجموعه صنعتی ایران‌خودرو، حضور آنان را یکی از ارکان مهم پیشرفت شرکت در تولید دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از ایران خودرو: در مراسم گرامی‌داشت روز زن، مدیرعامل ایران‌خودرو ضمن قدردانی از نقش بانوان در صنعت خودرو کشور، از رشد ۱۶درصدی تولید ایران‌خودرو نسبت به سال گذشته و آغاز تولید محصولات هیبریدی در این شرکت خبر داد.

عادل پیرمحمدی اعلام کرد: موفق شده‌ایم تولید را نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش دهیم و قریب به ۵۶ هزار دستگاه افزایش تولید داشتیم. همچنین تولید اولین خودرو بر پایه پلتفرم هیبریدی به‌زودی آغاز می‌شود. «تارا هیبرید» در نسخه آزمایشی به‌زودی عرضه خواهد شد و خودروی «سفیر» نیز در نسخه پلاگین و هیبرید به‌زودی در سایت ایران‌خودرو خراسان عرضه خواهد شد.

وی گفت: طی این مدت که ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، با تمرکز بر بهینه‌سازی و کیفیت تولید، مسیر را قدرتمند ادامه داده‌ایم. 

مدیرعامل ایران‌خودرو تصریح کرد: ما به نقدهای منصفانه پاسخ می‌دهیم و در صحنه عمل ثابت خواهیم کرد که موتور محرکه توسعه صنعتی هستیم. ایران‌خودرو به‌تنهایی با ۶۰ صنعت مادر در ارتباط است و این حرکت شتابان منجر به رشد دیگر صنایع پایه می‌شود که نمونه آن صنعت فولاد است. کشوری که محصول نهایی تولید کند، برنده است و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. محصول نهایی در خام‌فروشی نیست و نباید به خام‌فروشی برسیم.

پیرمحمدی در بخشی از سخنان خود نسبت به اظهارات ناصواب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور سردار حسن‌زاده به مناسبت هفته بسیج در ایران‌خودرو، اعلام کرد: سردار عزیز حسن‌زاده از ایران‌خودرو و خودرو هیبرید بازدید داشتند و توضیحات لازم درباره مصرف سوخت کم‌تر از پنج لیتری این خودرو و برنامه‌های ایران‌خودرو در توسعه خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف به ایشان ارایه و عنوان شد که با افزایش تقاضا و تیراژ تولید این خودرو بسیاری از مشکلات تامین سوخت و مصرف ارزی که پاشنه‌آشیل کشور شده حل خواهد شد که این توضیحات مورد استقبال سردار حسن‌زاده قرار گرفت و ایشان مطالبی درخصوص تولید داخل، خودکفایی و ایران‌خودرو مطرح کرده‌اند‌.

وی تصریح کرد: بسیار متاسفم که عزیزی در سنگر دیگری ایران‌خودرو را استکبار داخلی دانسته است. استکبار، استکبار جهانی است و ما در سنگر تولید داخلی پاسخ استکبار جهانی را داده‌ایم و خواهیم داد. در مقابل سردار عزیز و زحمت‌کش‌مان به‌خاطر آن اظهارات که سزاوارشان نبوده شرمنده هستیم، ایشان برای سر زدن و گفتن خداقوت به سربازانشان در سنگر تولید در ایران‌خودرو حضور داشتند، ما با افتخار در سنگر تولید هستیم. باید بدانیم استکبار خارج از پرچم جمهوری اسلامی است؛ جبهه خودی و غیرخودی را اشتباه نگیریم و این‌گونه الفاظِ استکبار داخلی را که خواست دشمنان است رواج ندهیم.

 

