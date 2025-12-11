مدیرعامل پتروشیمی تبریز مدیر سال ۱۴۰۴ شد؛
ثبت رکوردهای تاریخی در تولید، صادرات و بهرهوری انرژی
در دهمین اجلاس سراسری «نشان عالی مدیر سال» که با حضور جمعی از مسئولان ارشد کشور برگزار شد، دکتر سیدنوراله میراشرفی، مدیرعامل پتروشیمی تبریز، بهدلیل ثبت رکوردهای بیسابقه در تولید، صادرات و بهرهوری انرژی، عنوان «مدیر سال ۱۴۰۴» را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ دهمین اجلاس سراسری «نشان عالی مدیر سال»، نوزدهم آذرماه با حضور مسئولان ارشد اقتصادی، نمایندگان مجلس و مدیران صنایع در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد. در این مراسم، دکتر سیدنوراله میراشرفی مدیرعامل و نائبرئیس هیئتمدیره پتروشیمی تبریز، بهعنوان یکی از مدیران ارزشآفرین کشور مورد تقدیر قرار گرفت و نشان عالی مدیر سال ۱۴۰۴ را دریافت کرد.
این رویداد ملی با هدف معرفی مدیرانی برگزار میشود که در شرایط پیچیده اقتصادی کشور توانستهاند با ارائه الگوهای نوین مدیریت، حفظ پایداری کسبوکار و خلق ارزش، نقش مؤثری در توسعه صنعت ایفا کنند. انتخاب دکتر میراشرفی نیز بر پایه عملکرد درخشان پتروشیمی تبریز در سالهای اخیر صورت گرفته است؛ عملکردی که با رشد کمسابقه در سودآوری، جهش صادرات، افزایش بهرهوری عملیاتی و پیشبرد پروژههای توسعهای همراه بوده و نام این شرکت را در صدر صنایع پتروشیمی کشور قرار داده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، پتروشیمی تبریز در دوره مدیریت وی موفق به ثبت بیشترین سود خالص تاریخ شرکت، رشد قابلتوجه در ارزش فروش داخلی و صادراتی و بهبود محسوس شاخصهای انرژی و آب شده است. همچنین تنوعبخشی به محصولات، توسعه ظرفیتهای تولید، مدیریت هوشمندانه هزینهها، کاهش وابستگی از طریق ساخت قطعات و پیشرفت چشمگیر پروژههای راهبردی و استراتژیک مجتمع، از جمله دستاوردهایی است که نقش مستقیم در انتخاب ایشان داشته است.
این اجلاس که هرسال با هدف ترویج مدیریت پیشرو و حمایت از مدیران اثربخش برگزار میشود، جایگاهی برای معرفی مدیرانی است که در دوران تحریم و نوسانات اقتصادی با اتخاذ تصمیمات راهبردی مسیر توسعه پایدار را ادامه دادهاند؛ مسیری که میراشرفی با مدیریت هوشمندانه، هدایت دقیق عملیات، تقویت صادرات و بهبود ساختار مالی، سهمی برجسته در آن ایفا کرده است.